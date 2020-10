Franziska Rubin gibt Gesundheit-Tipps in Nordhausen

Nordhausen. Bekannte Buchautorin gastiert am Mittwoch, 11. November, im Bürgerhaus. Karten werden in der Stadtbücherei verkauft.

Eine Lesung mit Franziska Rubin zum Thema „Sieben Minuten am Tag. Endlich gesünder leben“ ist am Mittwoch, 11. November, 19.30 Uhr, im Ratssaal des Bürgerhauses. Die Bestsellerautorin ist laut Ankündigung überzeugt davon: Mit nur sieben Minuten Zeitaufwand am Tag könne es jedem gelingen, deutlich gesünder und besser zu leben. In ihrem Praxisbuch zeige sie, wie das gehe, und biete zudem umfassende, kurzweilige und schnell einsetzbare Tipps aus allen Lebensbereichen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Der Kartenvorverkauf ist in der Stadtbibliothek.