Frau wird bei Verkehrsunfall im Kreis Nordhausen leicht verletzt

Ein Unfall ereignete sich in Niedersachswerfen. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, eine andere Fahrzeugführerin wird leicht verletzt. (Symbolbild)

Niedersachswerfen. Eine Autofahrerin muss im Landkreis Nordhausen bremsen. Ein hinter ihr Fahrender bemerkt dies zu spät. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Auffahrunfall am Freitag hat sich eine Person leicht verletzt. Zu dem Verkehrsunfall ist es auf der Nordhäuser Straße in Niedersachswerfen gekommen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Laut dieser habe ein Fahrzeug auf Grund leicht verengter Fahrbahn sein Tempo verringert. Das sei vom Fahrer des dahinter fahrenden Fahrzeugs zu spät erkannt worden. Die Fahrerin im vorderen Fahrzeug sei bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Gesamtschaden werde auf ungefähr 800 Euro geschätzt.