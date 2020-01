Schiedungen. Gemeinde Hohenstein setzt Straßensanierungskonzept fort. Gehwegbau in Branderode vorgesehen.

Frisch sanierte Straße in Schiedungen

Das Straßeninstandhaltungs- und -sanierungsprogramm in den Ortsteilen der Gemeinde Hohenstein hat eine lange Tradition. Im vergangenen Jahr wurden dafür knapp 85.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Zum Beispiel konnten wir die Verbindungsstraße zwischen der Schenkgasse und der Dorfstraße im Ortsteil Schiedungen sanieren”, berichtet Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU). Der Schiedunger Ortsteilbürgermeister Jens Thomas ergänzt, dass auf rund 300 Meter Länge eine Asphaltdecke aufgebracht, die Randstreifen befestigt und eine moderne LED-Straßenleuchte installiert wurde. Auch der zentrale Containerstellplatz des Ortsteils wurde mit befestigt. „Besonders freut mich, dass bei den Arbeiten der Bauhof der Gemeinde und die Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr mitgeholfen haben. So wurde durch die Feuerwehr Wildwuchs an den Straßenrändern entfernt”, sagt Thomas.

Doch nicht nur die Schiedunger können sich über eine erneuerte Straße freuen, auch in Klettenberg wurden ein Teilbereich der Weidenstraße sowie ein Teil der Teichwiese instandgesetzt, und in Liebenrode wurde der Gehweg entlang der Obersachswerfer Straße saniert. Alle Arbeiten sind Bestandteil des 2018 beschlossenen zweiten Straßensanierungskonzepts. Ein erstes realisierte die Gemeinde von 2009 bis 2017. Für all diese Maßnahmen kommt Hohenstein eigenständig auf.

„Mit einer kontinuierlichen Straßeninstandhaltung können wir ein intaktes Gemeindestraßennetz vorhalten, sind nicht zu grundhaften Ausbaumaßnahmen gezwungen und müssen so die Bürger nicht an den Kosten durch Beiträge beteiligen. Wenn man Menschen im ländlichen Raum halten will, sollte man sie nicht mit solchen Ausgaben belasten”, sagt Gerbothe.

In diesem Jahr sollen die Arbeiten am Netz der Gemeindestraße in Branderode fortgesetzt werden. So laufen seit Ende 2019 die Vorbereitungen für den Gehwegbau entlang der Landesstraße, die von Lkw stark befahren wird. Für diese Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden.