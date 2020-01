Für Nordhäuser Kino-Chef ist die Leinwand ungeschlagen

Er ist zufrieden. Mehr Worte verliert Jürgen Deisting über das zurückliegende Kinojahr nicht. Auch konkrete Zahlen sind dem Leiter des Nordhäuser Filmpalastes nicht zu entlocken. Wichtig ist für ihn nur die Erkenntnis, dass sich der Kinobesuch für viele in Zeiten von sogenannten Streaming-Diensten wie Netflix offenbar noch lohnt. Denn sich einen Film auf der Leinwand anzuschauen, bietet in den Augen von Jürgen Deisting einen entscheidenden Vorteil. „Hier werden soziale Kontakte gepflegt. Kino ist ein Gemeinschaftserlebnis.“ Und damit sehe sich der Filmpalast auch in der Verantwortung, dem Publikum etwas bieten zu können.

200 Zuschauer besuchten die Silvester-Gala

So gehören die sogenannte Ladies-Preview oder die Action-Preview zum festen Veranstaltungsplan des Kinos. Dabei flimmern speziell ausgewählte Filme für Frauen oder Männer über die Leinwand. Versüßt wird den weiblichen und männlichen Besuchern der Kinobesuch dabei zudem noch mit einem Glas Sekt oder einer Flasche Bier. „Und es gibt stets eine Verlosung“, ergänzt der Kinoleiter. Die nächsten Termine stehen bereits fest. So können sich die Damen den 22. Januar vormerken, wenn ihnen die neue Til-Schweiger-Produktion „Die Hochzeit“ präsentiert wird. Die Herren sind am 15. Januar zu „Bad Boys for Life“ eingeladen.

Eiskönigin und Horrorclown waren da

Bewährt haben sich zudem längst auch die Filmangebote an Heiligabend und zu Silvester. Im vergangenen Jahr wurde am 24. Dezember der Märchenklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gezeigt. Die Resonanz war gut, sagt Jürgen Deisting. Und auch die letzte Silvestergala, bei der die Andrew-Lloyd-Webber-Musicalverfilmung „Cats“ über die Leinwand flimmerte, sei gut besucht gewesen. „Knapp 200 Besucher waren da“, schätzt der Kinochef. Auch 2020 werde daher an diesem Konzept festgehalten.

Die kleinen Besucher hat Jürgen Deisting ebenso im Blick. Für sie gibt es stets neben den normalen Kinderfilmen im Programm ein Disney-Mitmachkino. Das nächste findet am 9. Februar statt. Immer montags zeigt der Filmpalast zudem in der Reihe Kino Extra Filme, die vom Inhalt her dem Kinoleiter zufolge keine leichte Kost sind. Auch diese fänden ihr Publikum. „Aber da ist noch Luft nach oben“, meint Jürgen Deisting. Und selbst manche Filmhelden konnten in Nordhausen schon in echt begrüßt werden und machten den Kinobesuch zu einem besonderen Erlebnis. „Wir hatten schon die Eiskönigin hier und den Horrorclown aus ‘Es’“, zählt der Kinochef auf. Er schließt nicht aus, dass solche Veranstaltungen auch in diesem Jahr angeboten werden.

Filme auf Englisch in Kooperation mit der Hochschule

Neue Wege geht der Filmpalast hingegen mit einem Projekt, das in Kooperation mit dem Landratsamt und der Hochschule am Mittwoch, den 29. Januar startet. „Da zeigen wir den Film ‘Bad Boys for Life’ in englischsprachiger Fassung. Damit sollen auch ausländische Studenten angesprochen werden“, erläutert der Kinochef.