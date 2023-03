In Bleicherode, hier das Bergwerk, findet vom 25. bis 27. August der 5. Thüringer Bergmannstag statt.

Funker mit eigenem Rufzeichen für Thüringer Bergmannstag in Bleicherode

Bleicherode. Das Signal wurde nach verschobenem Termin erneut beantragt und zugelassen. Bergmannstag steigt vom 25. bis 27. August.

Es war ursprünglich geplant, den fünften Thüringer Bergmannstag im September 2021 in Bleicherode durchzuführen. Deshalb hatten die Thüringer Funkamateure das Rufzeichen „DR6THBT 5. THüringer BergmannsTag“ in 2020/2021 in der Luft. Leider wurde der Bergmannstag wegen Corona ins Jahr 2023 verschoben. Die Verlängerung des Rufzeichens für 2023 wurde abgelehnt. Folglich haben die Funkamateure des OV X 31 Suhl-Zella-Mehlis das Rufzeichen für die Zeit von Februar bis September 2023 erneut beantragt und zugelassen bekommen. Das Rufzeichen soll durch mehrere Stationen und von der Klubstation des OV X 31 genutzt werden.

Hier das Programm des fünften Thüringer Bergmannstags:

Freitag, 25. August: 18 Uhr, Bergmannstreffen in der Alten Kaue im Bergwerk Bleicherode;

Samstag, 26. August: 15 bis 17 Uhr, bergmännische Musikveranstaltung auf dem Festplatz; 19 bis 21.30 Uhr, Eröffnung des Bergmannstages auf dem Festplatz; 22 Uhr, Bergmännischer Zapfenstreich, danach Feuerwerk auf dem Festplatz;

Sonntag, 27. August: 10 Uhr Ökumenischer Berggottesdienst auf dem Festplatz; 13.30 Uhr Beginn der Bergparade durch Bleicherode zum Festplatz.