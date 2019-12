Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 58-jährige Fußgängerin ist am Mittwochmittag in Ellrich Am Markt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, wollte eine 74-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen Am Markt nach links in die Wernaer Straße abbiegen, als es zu Kollision mit der Frau kam, die gerade die Straße überquerte.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Zwei Rettungswagen brachten die Frauen ins Krankenhaus.