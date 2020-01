Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ganoven in Nordhausen: Fahrraddieb am Taschenberg und Einbrecher im Autohaus

Ein unbekannter Täter klaute in der Nacht zum Donnerstag am Taschenberg in Nordhausen ein schwarzes Mountainbike (Specialized, Hardrock HAT), berichtete am Freitag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Das Rad stand angeschlossen an einem Fahrradständer. Der Täter machte sich nicht die Mühe, das Schloss aufzubrechen, sondern ließ einfach das angeschlossene Vorderrad zurück. Den Rest nahm er mit. Die Polizei fragt nun: Wem sind am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag Personen aufgefallen, die in Nordhausen mit einem Fahrrad ohne Vorderrad unterwegs waren?

Schäden an einem Ausstellungsfahrzeug entdeckten Mitarbeiter eines Autohauses in der Halleschen Straße in Nordhausen am Donnerstag. Unbekannte Einbrecher hatten in der Nacht zuvor auf dem Gelände des Gebrauchtwagencenters versucht, die Seitenmarkise an einem Mercedes Benz V 250d Marco Polo Activity, einem Reisemobil, aufzuhebeln. Dabei richteten sie einen Schaden von mindestens 6000 Euro an, schätzt die Polizei.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.