Gartenkonzert für Nordhäuser Senioren

Mit ausreichend Abstand und auf Initiative des Nordhäuser Rotary Club fand am Mittwoch, 20. Mai, das erste von insgesamt vier Gartenkonzerten im Seniorenheim Haus am Park statt. Dafür konnten die Künstler Melissa Hart (Violoncello) und Artur Hubert (Bratsche) vom Sondershäuser Loh-Orchester gewonnen werden. Weitere musikalische Leckerbissen sind in Planung.