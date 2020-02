Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gas beunruhigt Anwohner

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Hinter der Steinmühle in Nordhausen hatten am Donnerstag wegen reizender, stechender Gase die Feuerwehr alarmiert. Daraufhin wurden die Bewohner kurzzeitig evakuiert, um Messungen vorzunehmen, hieß es von der Berufsfeuerwehr. Festgestellt worden sei aber nichts Besorgniserregendes. Die Leute konnten in ihre Wohnungen zurück.