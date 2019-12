Gefiederte Spitzensportler in Urbach prämiert

Bereits im Altertum erkannten die Menschen die besonderen Fähigkeiten von Tauben, mühelos aus größter Entfernung zu ihren Nistplätzen zurückzufinden. Daher verwendete man die Vögel früher zum Übermitteln von Nachrichten. In Zeiten der sekundenschnellen Übertragung von Mails und Kurzmitteilungen werden Brieftauben hauptsächlich nur noch für Flugwettbewerbe gehalten und gezüchtet. Die schnellsten und schönsten Exemplare waren an diesem Wochenende in Urbach zu bewundern. Züchter verschiedener Reisevereinigungen präsentierten da ihre besten Spitzensportler zur alljährlich stattfindenden Thüringenschau, die für den Vorsitzenden des Regionalverbandes 501 der Thüringer Brieftaubenzüchter, Heiko Nonn, der krönende Abschluss der diesjährigen Brieftaubensaison ist.

Ausrichter der mittlerweile 28. Thüringenschau war zum wiederholten Mal die Reisevereinigung Südharz-Kyffhäuser. Organisiert wurde sie von den Vereinen aus Herrmannacker, Steigerthal, Rodishain und Urbach. Nach der Siegerehrung bescheinigte Ausrichtungsleiter René Gerlach der Schau ein hohes Niveau. Er machte dies an 42 Preisen fest, die an insgesamt 46 Züchter vergeben wurden. „Das hatten wir noch nie“, so die lobenden Worte des Züchters aus Herrmannsacker, der auch der Urbacher Gemeinde für die Bereitstellung der Räumlichkeiten dankte.

Geht es nach Schönheit, kommt es im Käfig auf Gesamteindruck, Auge und Kopf und in der Hand auf Knochenbau, Brustbein und Becken an. Bei beiden Teilbeurteilungen kann man bis zu acht oder neun Punkte „hamstern“. Darüber hinaus gibt es maximal 17 bis 19 Punkte für Form und Festigkeit des Rückens sowie maximal 27 bis 29 Punkte für Muskulatur, Harmonie und Gleichgewicht des Körpers beziehungsweise Flügel, Schwanz und Qualität des Gefieders. 94 von 95 möglichen Gesamtpunkten heimste die Brieftaube des Leimbachers Joachim Hoff von der Reisevereinigung Südharz-Kyffhäuser ein und ergatterte damit die Auszeichnung Standardvogel. In Sachen Leistung kam der gefiederte Spitzensportler in zehn Flügen von Mai bis Juli übrigens auf 3069 Kilometer.

Standartweibchen wurde mit 93,25 Punkten die Brieftaube von Jürgen Beier der Weimarer Reisevereinigung. Gesamtsieger nach Standard wurde ebenfalls Joachim Hoff. Hier bekam er 280,75 Punkte. Doch Brieftaubenzucht sei ein zeitaufwendiges und kostspieliges Hobby, berichtet Hoff. Deswegen sei es nicht so leicht, junge Menschen dafür zu begeistern. Daher fehle wie auch in vielen anderen Vereinen auch hier der Nachwuchs, bedauert Joachim Hoff.