Gelungene Generalprobe in Görsbach

Das Geheimnis um sein diesjähriges Prinzenpaar hat der Görsbacher Karnevalsverein schon gelüftet – schließlich sind Mirjam I. und Ralf I. zugleich das Thüringer Landesprinzenpaar. Dennoch verspricht die erste Festveranstaltung am 1. Februar, ein abwechslungsreicher Abend zu werden, heißt es vom Verein, der am vergangenen Wochenende erfolgreich seine Generalprobe hatte. Einzelne Karten für die Veranstaltung gibt es noch – im Gegensatz zum Hauptkarneval am 22. Februar und zum Kinderkarneval am 9. Februar. Der Görsbacher Karnevalsverein feiert seine nunmehr 65. Kampagne, das Landesprinzenpaar aus dem Dorf hatte schon erste wichtige Termine, beispielsweise bei der Kanzlerin in Berlin.