Gelungener Konzertauftakt des Jazzclubs im Wasserwerk

Zum traditionellen Neujahrskonzert des Jazzclubs Nordhausen sind am Samstagabend wieder mehrere Jazzfans in das Alte Wasserwerk der Rolandstadt in der Alexander-Puschkin-Straße gepilgert. Dort stand dieses Mal das Duo Pinguin Moschner an der Gitarre und Joe Sachse an der Tuba auf der Bühne. Die beiden interpretierten Werke der Rocklegende Jimi Hendrix neu. Mit ihren Interpretationen kamen sie beim Publikum gut an und ernteten viel Applaus.