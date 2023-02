Gemeinderäte im Kreis Nordhausen fassen wichtige Beschlüsse

Für das Kita-Essen, wie auf diesem Symbolbild, müssen die Eltern in Großwechsungen und Werther künftig tiefer in die Tasche greifen.

Nachrichten aus Gemeinderäten im Kreis Nordhausen.

Verpflegung in den Kindergärten von Werther wird teurer

In den kommunalen Kindertagesstätten „Kleine Entdecker“ in Großwechsungen und „Abenteuerland“ in Werther kostet das Mittagessen für die Kinder ab April 0,20 Euro mehr. Der Essensanbieter Menü-Manufaktur aus Nordhausen hat die Erhöhung gegenüber der Gemeindeverwaltung angekündigt. Der Betrag wird 1:1 an die Eltern weitergegeben. Derzeit kostet das Mittagessen 3,65 Euro. Die Preiserhöhung findet sich nun auch in der geänderten Gebührensatzung der Kommune wieder, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat.

Einstige Ortsteilbürgermeisterin von Günzerode erhält Ehrensold

Die Gemeinderäte von Werther haben sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, dass Jeanette Reinhardt als ehemalige Ortschefin von Günzerode einen Ehrensold erhält. Sie erfüllt die in Paragraf 8 des Thüringer Gesetzes über kommunale Wahlbeamte (ThürKWBG) vorgeschriebenen Voraussetzungen für den Erhalt. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung hat Jeanette Reinhardt das 60. Lebensjahr vollendet und war drei volle Wahlperioden im Amt. Die Ex-Ortschefin erhält nun rückwirkend ab Januar 2023 monatlich ein Drittel ihrer zuletzt bezogenen Aufwandsentschädigung.

Gemeinderat von Werther ebnet Weg für Bushaltestellen-Neubau

In Mauderode sollen die zwei Bushaltestellen Am Junkerberg erneuert werden. Ein Anfang dafür ist gemacht. So haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung die Architekten- und Planungsleistungen für dieses Vorhaben an das Ingenieurbüro Meinecke aus Nordhausen vergeben. Die Auftragssumme liegt bei 11.989,44 Euro. Die Haltestellen müssen erneuert werden, da sie stark sanierungsbedürftig und nicht barrierefrei sind.