Geschichte eines Erinnerungsorts

Vom Tatort zum Erinnerungsort: Zur Geschichte der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora bietet diese an den Samstagen 24. Oktober und 7. November Sonderführungen an.

75 Jahre nach Kriegsende zeuge das ehemalige Lagergelände nicht nur vom 1945 von US-Truppen befreiten Konzentrationslager selbst, sondern auch vom wechselvollen Umgang mit der Geschichte des Ortes. So thematisiere die Sonderführung auch Fragen wie: Was geschah am Ort der Verbrechen unmittelbar nach Kriegsende? Wie wurde am Fuße des Kohnsteins an das Konzentrationslager erinnert? Wie haben sich Deutungen und Präsentationen des Ortes über die Jahrzehnte verändert?

Beginn ist jeweils 13 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Eine Stollenbegehung ist nicht vorgesehen.

Um Anmeldung wird gebeten, telefonisch unter 03631 / 49 58 20 oder via E-Mail: besucheranmeldung@dora.de.