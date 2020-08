Nordhausen. IG Bau kritisiert: Sammeltransporte in Bullis, Pausen dicht gedrängt im Bauwagen und kein fließendes Wasser zum Händewaschen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewerkschaft beklagt grobe Corona-Sünden auf Baustellen im Kreis Nordhausen

Die Corona-Disziplin auf dem Bau nehme spürbar ab, meint Harald Buntfuß, Vize-Chef der Nordthüringer Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Auf immer mehr Baustellen im Kreis Nordhausen werde gegen Abstands- und Hygieneregeln verstoßen, kritisiert er. „Viele Baufirmen nehmen die Ansteckungsgefahr mit dem Virus auf die leichte Schulter. Das ist fatal.“

Immer häufiger werde wieder „im alten Trott“ gearbeitet – wie vor der Pandemie. „Viele Bauunternehmen blenden die Gefahr einer Infektion mit dem Virus inzwischen einfach aus“, beklagt Buntfuß. Bei ihren Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft auf „grobe Corona-Sünden“. Oft sei nicht einmal das Händewaschen möglich. „Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser? Fehlanzeige! Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen.“

Aber auch Sammeltransporte in Bullis seien schon längst wieder an der Tagesordnung. „Ebenso Frühstücks- und Mittagspausen dicht an dicht im Bauwagen.“ Corona-Schutz auf dem Bau koste zwar Geld. Das seien aber notwendige Kosten. „Trotz Corona-Pandemie zeigen Baubeschäftigte volle Leistung. Dafür haben sie auch den vollen Gesundheitsschutz verdient“, unterstreicht Buntfuß.

Der Gewerkschafter appelliert an die Baubeschäftigten im Südharz, strikt darauf zu achten, sich zu schützen: „Regelmäßiges Händewaschen, Schutzmasken und das Arbeiten mit Abstand. Denn Corona-Schutz ist Arbeitsschutz. Und den müssen Beschäftigte notfalls selbstbewusst einfordern.“

Dass das Arbeiten unter freiem Himmel das Infektionsrisiko reduziere, sei nur die halbe Wahrheit. Spätestens beim Innenausbau und beim Sanieren sehe das dann schon ganz anders aus. Zudem lauere bei gemeinsamen Pausen eine hohe Infektionsgefahr. Ebenso auf dem Weg zur Baustelle im Sammeltransporter: „Hier müssen Arbeitgeber Einzelfahrten möglich machen – und den Bauarbeitern dafür auch etwas bieten“, fordert Buntfuß.