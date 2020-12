Gipsindustrie sucht Schulterschluss mit Stadträten von Nordhausen

Nordhausen ist bis dato – im Gegensatz zu Ellrich und Harztor – ein schwieriges Pflaster für die Gipsindustrie. Abbauplänen für die Nordhäuser Gemarkung folgten stets Klagen vor Gericht oder zumindest Widersprüche. „Es gibt Stadtratsbeschlüsse zum Gipsabbau, an die halten wir uns“, sagt hierzu nüchtern Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) am Montagabend in einer fast einstündigen Debatte im Stadtentwicklungsausschuss.

Es war 2013, als Nordhausens Kommunalparlament einen Grundsatzbeschluss fasste, darin „seinen Willen zum Schutz der Südharzer Gipskarstlandschaft“ bekräftigte. Um dieses Ziel zu erreichen, seien „alle derzeit bestehenden politischen, fachlichen und rechtlichen Mittel auszuschöpfen“, hieß es damals weiter. Wie aber positioniert sich die Stadt in Zukunft? Der Stadtrat, 2019 neu gewählt, ist anders zusammengesetzt. Die Gipsindustrie versucht sich in Überzeugungsarbeit.

Unternehmen verweisen auf Wirtschaftskraft

Als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Harzer Gipsunternehmen (AHG) sind Remondis-Geschäftsführer Silvio Löderbusch und AHG-Sprecher Lars Kothe im Ausschuss zu Gast mit drei zentralen Botschaften: Der Südharzer Gipsabbau sei ein „Wirtschaftsmotor rund um Nordhausen“. Ein erhöhter Naturgipsabbau sei – trotz Recycling und Suche nach Alternativen – „unausweichlich“. Und: „Rohstoffgewinnung und Naturschutz passen zusammen“.

Deutlich kritisiert Löderbusch jene, die Nein zu neuen Steinbrüchen wie am Kuhberg in der Rüdigsdorfer Schweiz sagen, die auch eine entsprechende Regionalplanung anstreben. „Es wäre sinnvoll, nicht immer aggressiv gegen etwas zu sein, von Anfang an bestimmte Bereiche wegzudeklinieren. Vielmehr sollten wir überlegen, wo Konzentrationsflächen zu schaffen sind, mit denen wir uns und auch die Bürger sich arrangieren können.“ Anstatt „in Streitfragen zu denken“, gelte es, „gemeinsam Lösungen“ zu suchen. Casea, das zum Remondis-Konzern gehörende Ellricher Gipsunternehmen, hielt aber bis dato an seiner Klage gegen das Naturschutzgebiet Winkelberg fest. Die Verwaltungsrichter haben ebenso noch über eine Klage des Walkenrieder Unternehmens Saint-Gobain gegen das Naturschutzgebiet Harzfelder Holz zu entscheiden.

Erregte Diskussion über„Umwandlung“ der Landschaft

Auch Christian Lautenbach, CDU-Stadtrat aus Petersdorf, hört Löderbusch eine halbe Stunde zu. Er erfährt von rund 1800 sicheren Arbeitsplätzen in der Region dank der Gipsindustrie, von mehr als 60 Millionen Euro Steuern und Abgaben pro Jahr und davon, dass sich die Gipsindustrie zur Rekultivierung bekenne. Allein, diese Argumente beruhigen ihn nicht: „Wir haben Angst, dass der Gipsabbau unsere Heimat, unser Zuhause zerstört, wir uns nicht mehr wohlfühlen. Ich habe Angst, dass in zehn Jahren an unserem Haus 30 Lkw pro Tag vorbeifahren, ich nach Rüdigsdorf schauen kann, weil der Winkelberg nicht mehr da ist.“

Daniel Krieg (Grüne) bringt Löderbuschs Rhetorik auf die Palme: Dass Gipsabbau nur eine „Umwandlung“ der Landschaft sei, sei eine Worthülse. „Natürlich zerstören Sie die Natur. Was dort war, wird nicht wiederkommen.“ Nach konkreten Summen an Rückstellungen für die Rekultivierung gefragt, muss Löderbusch passen.