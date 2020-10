Glasfaser-Ausbau lässt Wernrode links liegen

„Ich bin jeden Dienstag in der Bürgermeistersprechstunde in Erklärungsnot.“ Ortschef Heiko Karthäuser (pl) wird dieser Tage oft auf die schlechte Internetverbindung im Dorf angesprochen: Mancher kann gar nicht surfen, andere müssen mit 2500 Kilobit pro Sekunde auskommen. Doch es keimte Hoffnung auf baldige Besserung auf. Denn für die Telekom laufen an der Straße von Wolkramshausen nach Wernrode zurzeit Arbeiten für die Breitbandverlegung.

Darauf angesprochen, muss Heiko Karthäuser seine Bürger allerdings enttäuschen: Die Glasfasertrasse wird an Wernrode vorbei in den Kyffhäuserkreis gebaut. „Es ist verrückt. Unser Verteilerkasten ist einen Meter entfernt, aber wir werden nicht angeschlossen.“ Dabei würde die Internetverbindung doch schon um ein Vielfaches schneller werden, läge bis zu besagtem Verteilerkasten Glasfaser und blieben bis zu den Häusern Kupferleitungen, meint Karthäuser. Das Nordhäuser Landratsamt erklärt, dass das Glasfaser-Hauptkabel von der Wolkramshäuser Telekom-Betriebsstelle „ausschließlich“ zur Versorgung von Straußberg verlegt wird, eine Anbindung Wernrodes angesichts der Dimensionierung des Kabels technisch unmöglich ist: „Dieses Glasfaserkabel ist ausschließlich zur Anbindung von Netzverteilern im Sondershäuser Ortsteil Straußberg (…) geeignet.“ Ob man sich im Vorfeld überhaupt bemüht habe, in diesem Zuge gleich Wernrode ans schnelle Internet anzubinden? „Die Telekom müsste diese Anfrage ablehnen, da ein Anschluss von Wernrode förderschädlich wäre“, reagiert Sprecherin Jessica Piper. Fördermittel wären zurückzuzahlen, die für den Breitbandausbau im als Modellregion auserwählten Kyffhäuserkreis geflossen sind. Denn Wernrode liegt im Nachbarkreis, wo der Baustart nach einer Beschwerde eines unterlegenen Bieters noch immer auf sich warten lässt. So versucht der für Wirtschaftsförderung zuständige Landratsamtsmitarbeiter Ricardo Droescher die Wernröder zu trösten: Ziel sei, dass „weiße Flecken“ wie Wernrode zuerst ausgebaut werden, sofern es die Netzplanung zulässt. „Wir verlieren wieder Jahre“, ist Karthäuser enttäuscht. Das geflügelte Wort vom „Schildbürgerstreich“ drängt sich für ihn auf. Zitat: „“ Heiko Karthäuser (pl), Ortschaftsbürgermeister