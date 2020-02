Goldene Brötchen treffen Goldene 20er in Nordhäuser Bahnhofstraße

Man wird auf die Folter gespannt: Wer dieser Tage der Facebook-Seite der Bäckerei Meyer einen Besuch abstattet, den packt zwangsläufig die Neugier. Mal ist da ein Foto mit Trockenbauwänden, mal eines mit gemusterten Fliesen und grünen Postermustern. „Mit jedem Beitrag verraten wir mehr, seid gespannt“, steigert Inhaber Jörg Meyer bald Tag für Tag das Interesse seiner Follower.

Um schon vor der digitalen Bekanntgabe des Projektinhalts zu erfahren, woran die Meyers gerade tüfteln, dem sei eine kurz Visite in der Nordhäuser Bahnhofstraße angeraten: Denn hinter leblos wirkenden und mit Planen verhangenen Scheiben des ehemaligen Hotels Börse tobt in Wahrheit das Leben: Trockenbauer, Elektriker und Ladenbauer – sie alle werkeln gemeinsam an einer neuen Filiale des Bleicheröders.

Aus einer früheren Fleischerei wird eine Backstube

Die keine gewöhnliche wird, wie Jörg Meyer und seine Frau Katrin voller Vorfreude berichten: Hier, wo noch bis vor wenigen Jahren Fleischerei Brüggemann die Geschäftsstelle hatte, wird am 6. März eine Backstube mit Café im Stil der Goldenen 20er eröffnen. Ganz ähnlich also der Einrichtung des benachbarten Stadthotels Fürstenhof.

Für das angrenzende Gebäude habe der Investor Axel Heck einen Café-Betreiber gesucht, erzählt Jörg Meyer. „Wir waren uns schnell einig, auch optisch. Das Gebäudeensemble soll ja eine Einheit sein“, freut er sich auf die besondere Einrichtung seiner Bäckerei, die auf ihren knapp 100 Quadratmetern auch Platz für 30 Sitzplätze bieten wird.

Wer hier einkehrt, soll bald schon neben Brot und Brötchen vom Frühstück über kleine Snacks bis hin zu Konditoreiwaren allerhand Kulinarisches geboten bekommen. Dass sich fast zeitgleich zu dieser Idee ein Betreiber für das Kaffeehaus Victoria gegenüber gefunden hat, ängstigt die Meyers keineswegs. „Im Gegenteil: Das ist Zeichen der guten Entwicklung des Viertels, wir werden uns gegenseitig beleben.“

Zuversicht, die sich auch aus dem hart erarbeiteten Ruf des 60 Mitarbeiter zählenden Ausbildungsbetriebs speist: Immerhin ist die Filiale bereits die zehnte des 53-Jährigen, der das 1937 durch Großvater Karl in Neustadt gegründete Unternehmen in dritter Generation führt. Neben den beiden bereits in Nordhausen bestehenden Außenstellen befinden sich weitere in Mühlhausen, Niederorschel, Bad Sachsa und Bischofferode. Doch mit Nummer 10 sei Schluss, versichert Ehepaar Meyer. „Andernfalls könnten wir nicht dem Handwerkscharakter und unserem Qualitätsanspruch gerecht werden“, sagt Meyer, der alles Gebackene noch in Bleicherode-Ost herstellt.

Sechsstelligen Betrag in Kältetechnik und Öfen investieren

Um diese Produktion zukunftsfähig aufzustellen, wird der Filialbau in Nordhausen übrigens nicht das einzige größere Projekt in diesem Jahr bleiben: In der Kalistadt werde er einen sechsstelligen Betrag investieren, verrät der Mann, der sich bereits seit 1989 Meister nennen darf. Fließen soll das Geld ab Mai in neue Kältetechnik sowie bessere Öfen. Heutige Modelle halten konstanter die Hitze, sagt er und hofft dadurch auf noch bessere Qualität.

An den Arbeitsabläufen und Schichten seiner Mitarbeiter soll sich derweil nichts verändern. Eher denke er noch über eine familienfreundlichere Schicht für Mütter nach, sinniert Jörg Meyer, der die Investition auch wegen seiner Familie tätigt. „Die Alten wollen einen vernünftigen Grundstein legen“, lacht der Bäcker, der mit seinem Sohn um einen Nachfolger in den Startlöchern weiß. „Und auch unsere fünfjährige Enkelin lebt die Bäckerei und macht schon gern Plätzchen“, sagt Katrin Meyer.

Selbst der Hektik der kommenden Wochen durch die neue Filiale und den Umbau der Backstube parallel zum normalen Betrieb begegnen die Meyers mit einem Lächeln. „Wir kriegen das schon gebacken“, sagt Jörg Meyer. Könnte es einen zuversichtlicheren Satz eines Bäckers geben?