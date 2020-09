Goldene Körner werden im Südharz vom Feld geholt

Mais-Ernte auf einem Feld an der Osteröder Landstraße zwischen Nordhausen und Hesserode.

Weiterhin herrscht Hochbetrieb auf den Südharzer Feldern. Aktuell läuft die Maisernte, so wie hier auf unserem Bild an der Osteröder Landstraße zwischen Nordhausen und Hesserode, bei dem die die Südharzer Landhandelsgesellschaft die Goldenen Körner erntete. In der Regel findet die Maisernte von September bis November statt. Doch die Abreife der Maisbestände kann stark variieren. Während manche Landwirte erst jetzt ernten, waren andere bereits vor vier Wochen auf den Feldern tätig.