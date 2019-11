Der "The Living Gospel Choir" aus Göttingen gastiert in Nordhausen.

Nordhausen. Am 22. November gastiert der Göttinger Chor "The Living Gospel Choir" in Nordhausen.

Gospel in der Nordhäuser Christuskirche

Am 22. November ist ab 19 Uhr „The Living Gospel Choir“ aus Göttingen in der Christuskirche in Nordhausen zu Gast. Es ist ein Chor der Extraklasse, welcher mit modern arrangierten Songs neue Akzente in der Gospelmusik setzt, informiert der Ilfelder Pfarrer Gregor Heimrich.

Das moderne Repertoire sprenge die Stilgrenzen zwischen Contemporary Black Gospel, Pop-Rock, R&B, Worship und europäischem Gospel. Es bestehe fast ausschließlich aus Songs, die der musikalische Leiter Jochen Pietsch zusammen mit Chormitgliedern schreibt. „Das Konzert ist ein Muss für alle Gospelfreunde“, so Heimrich. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende für die Kosten des Chores erbeten. Die Christuskirche ist in der Grimmelallee 51 zu finden.