Grablichter in Kinderhänden: Ukrainer gestalten bewegenden Abend in Nordhausens Frauenbergkirche

Nordhausen. In ihrer Heimat ist seit einem Jahr Krieg. „Hier ist nur dein Körper – deine Seele und deine Gedanken sind zuhause“, beschreibt eine Ukrainerin am Freitagabend in Nordhausen ihrer und ihrer Landsleute Lage. Es fließen viele Tränen, als mehr als 150 von ihnen zusammenkommen.

Ihre eigentlich so starke Stimme bricht, mitten im Sologesang. Applaus setzt ein, andere in der Kirche singen ihr ukrainisches Lied weiter. Nina Stasenko am Mikrofon blickt in tief bewegte Gesichter, gibt nicht auf, kämpft sich durch die Noten: ein Jahr nach Kriegsbeginn in ihrem Heimatland, ein Jahr nach dem 8. Geburtstag ihres kleinen Bruders.

Später zeigt die Mutter auf dem Handy ein Foto vom Geburtstagskuchen im Keller von Charkiw: ein Sandkuchen, geformt aus echtem Sand. „Wir hatten doch nichts.“ Die Familie lebt heute in Nordhausen, in dieser Stadt am Harz 2000 Kilometer von der Heimat entfernt. Wie rund 1600 ihrer Landsleute.

Mehr als 150 von ihnen haben am Freitag in der Frauenbergkirche zusammengefunden, mit einem Friedensgebet beginnt der Abend. Landesbischof Friedrich Kramer spricht die von ihm vielfach kritisierten Waffenlieferungen in die Ukraine nicht direkt an. Doch fasst er seinen Wunsch in Worte, die Waffen mögen niedergelegt werden.

Viele im Raum können noch zu wenig Deutsch, es zu verstehen. Aber sie sehen das starke Zeichen der von Kramer und Superintendent Andreas Schwarze entzündeten Kerzen. Die Gebete sind zweisprachig.

Emotionsgeladene Lieder ihrer Heimat sangen die Ukrainerinnen. Foto: Kristin Müller

An so einem Tag, erzählt Ruslana Khokhlawa aus Kiew, geht einem jede Sekunde des ersten Kriegstags durch den Kopf: „Wie du aufgewacht bist, was du angezogen, was du gedacht hast.“ Die Tränen steigen ihr in die Augen. Deutschland sei wunderbar, aber das Zuhause fehlt: „Ich hoffe jeden Tag, dass wir wieder zurück können.“ Mit ihren Kindern, zwei und acht Jahre alt, ließ sie ihre gesamte Familie zurück.

„Wenn ich komme zurück, soll ich mit Waffen nach Krieg gehen. Das ist nicht mein Weg“, sagt Juri (19) und hofft, in Deutschland Fuß fassen und studieren zu können.

Der Krieg hat so viele Männer in der Ukraine zu Soldaten gemacht und so viele Frauen zu Flüchtlingen. Letztere stellen in der Kirche eine beklemmende Mehrheit, manche mit Kindern im Arm. Gemeinsam teilen sie ihre Ängste und Trauer, sie bauen einander auf, stärken sich.

Ein Violinist spielt eine klagende Weise, dazu erzählen Fotos aus der Ukraine von Tod und Zerstörung, von Verzweiflung und Einsamkeit. Es sind teils grausame Bilder, vor denen das deutsche Fernsehen sein Publikum verschont.

Auf der Empore der Frauenbergkirche stehen auch Kinder mit Grablichtern in den Händen.