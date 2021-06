Zu einem Brand auf einem Firmengelände kam es am frühen Donnerstagmorgen in Ellrich (Symbolbild).

Großeinsatz nach chemischer Reaktion in Ellrich

Ellrich. Feuerwehr löscht auf einem Firmengelände brennende Schlacke.

Eine verletzte Person und rund 250.000 Sachschaden sind das Resultat einer heißgelaufenen Maschine in Ellrich. Wie Fränze Töpfer von der Nordhäuser Landespolizeiinspektion mitteilt, kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Gelände einer Servicefirma für Mehrwegbehälter zu dem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Harzstraße drang starker Rauch aus einer Lagerhalle. Ein offenes Feuer soll zunächst nicht sichtbar gewesen sein. Alle anwesenden Mitarbeiter hatten bereits die Lagerhalle verlassen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es während der Reinigung eines Containers zu einer chemischen Reaktion, als Lacke entfernt werden sollten. Dadurch geriet die dabei gebildete Schlacke im Inneren des Containers in Brand und die Maschine lief heiß. Nach dem Löschen der Flammen gelang es den Floriansjüngern erst gegen 10 Uhr die Maschine herunterzukühlen und damit die Gefahr zu bannen.

Der zwischenzeitlich alarmierte Gefahrguttrupp musste nicht eingreifen. Ein 63-jähriger Mitarbeiter kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte, muss nun geklärt werden. Ein technischer Defekt gilt als wahrscheinlich. Das Amt für Arbeitsschutz wurde involviert.