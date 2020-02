Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschule Niedersalza erhält Trinkwasserbrunnen

Die 146 Schüler der Grundschule in Niedersalza brauchen künftig keine schweren Trinkflaschen mehr in ihren Ranzen tragen. Seit Kurzem ist in dem Schulgebäude ein Trinkwasserbrunnen des Nordhäuser Wasserverbandes (WVN) in Betrieb. Es ist das erste Projekt dieser Art in einer Schule im Landkreis, berichtet der Verband. Den Brunnen haben der WVN und die Grundschule in Absprache mit dem Schulverwaltungsamt gemeinsam ins Leben gerufen.

„Dass die Leistungsfähigkeit von Schülern vom ausreichenden Trinken abhängt, ist mittlerweile bekannt. Aber viele Kinder bringen gesüßte, zuckerhaltige Getränke mit“, berichtet Schulleiter Uwe Chour aus dem Alltag. Und während manche Schüler Kalorienbomben in die Schule tragen, haben wieder andere gar nichts zum Trinken dabei. „Die beste und preiswerteste Lösung ist es, Trinkwasser zu trinken“, sagt Chour.

Idee des Brunnens von der Grundschule in Walschleben

Die Idee des Brunnens hatte er von der Grundschule in Walschleben. Chour sprach über seine Idee mit den Kollegen, die Schulkonferenz gab ihm grünes Licht, sich mit dem Wasserverband in Verbindung zu setzen. Bei WVN-Geschäftsführerin Carmen Lis rannte Chour offene Türen ein. „Ich war von der Idee begeistert. Unser Trinkwasser ist gesund und verlässlich“, sagt Lis. Leitungswasser werde viel strenger kontrolliert als Flaschenwasser. Außerdem trage das Trinkwassertrinken auch zum Umweltschutz bei. Es entsteht kein Plastikmüll, Transportwege werden vermieden. Hinzu komme, dass für die Kinder das mühsame Tragen der Flaschen wegfällt.

Geht es nach Wasserverbandschefin Carmen Lis soll der Brunnen in der Schule in Niedersalza nicht der einzige bleiben. „Wir würden gern weitere Projekte in anderen Schulen im Landkreis umsetzen, brauchen dazu aber Sponsoren, die uns dabei unterstützen“, sagt Lis. Allein könnte der Verband die Brunnenbecken mit Installation und Armaturen nicht bewältigen. Die Kosten liegen pro Brunnen im unteren vierstelligen Bereich.