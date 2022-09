Haftstrafe für Messerstecher von Buchholz

Auf dem Grundstück an der Buchholzer Landstraße kam es am 12. September 2021 zu der Messerattacke.

Buchholz. Gerichtsbericht: Ein 71-Jähriger ging in Buchholz auf seinen Kontrahenten los. Eine Tötungsabsicht war nicht nachweisbar.

Ein Jahr nach der Messerattacke auf einen Mann in Buchholz ist nun das Urteil gefallen. Am Dienstag hat das Landgericht Mühlhausen den 71-jährigen Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Ursprünglich beschuldigte ihn die Staatsanwaltschaft des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er soll probiert haben, am 12. September 2021 seinen Nebenbuhler vor dessen Grundstück in Buchholz zu töten. Seine Frau hatte ihm kurz zuvor eröffnet, dass sie die Scheidung möchte.

„Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Geschädigten mit einem Messer in den Bauch gestochen hat, da dieser eine Beziehung zu der Ehefrau des Angeklagten unterhielt“, erläuterte Gerichtssprecher Johannes Daners auf Nachfrage unserer Zeitung. Hiermit wollte der Beschuldigte dafür sorgen, dass der Nebenbuhler nicht unerheblich verletzt werde und so für einige Zeit nicht mehr in der Lage wäre, sich mit der Ehefrau des Angeklagten zu treffen. „Davon, dass der Angeklagte den Geschädigten habe töten wollen, konnte sich das Gericht nach der Beweisaufnahme nicht überzeugen. In rechtlicher Hinsicht wertete das Gericht diesen Sachverhalt als eine gefährliche Körperverletzung“, führte der Sprecher weiter aus.

Die Unschuldsvermutungbleibt weiterhin bestehen

Auch der Beschuldigte selbst hatte während des Prozesses beteuert, dass er seinen Nebenbuhler nur verletzen, aber nicht töten wollte. Er gab zu, dass er seinem Kontrahenten ein Küchenmesser in den Bauch stach. Einen weiteren Stich konnte das Opfer abwehren. Es überlebte den Angriff. Dem Sohn des Geschädigten gelang es, dem Angreifer das Messer wegzunehmen. Dabei zog er sich jedoch selbst Verletzungen zu.

Der Haftbefehl gegen den Angeklagten wurde nach Auskunft des Gerichtssprechers im Zuge der Urteilsverkündung ebenfalls aufgehoben. Das Gericht habe den Haftgrund der Fluchtgefahr angesichts der Lebensverhältnisse des Angeklagten und unter Berücksichtigung der noch zu vollstreckenden Reststrafe nach Anrechnung der Untersuchungshaft nicht weiter angenommen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es besteht für die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und die Verteidigung die Möglichkeit, das Urteil mit dem Rechtsmittel der Revision anzufechten. Die Unschuldsvermutung gelte weiterhin, so Johannes Daners abschließend.