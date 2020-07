Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit bei den Heringer Sommernächten

Die „Sommernächte 2020“ des Theaters im Heringer Schlosshof laufen noch an den nächsten drei Wochenenden. Die Musicalgala „Broadway Forever“ ist am 11., 18., 24. und 25. Juli geplant. Ein glanzvolles Gesangs-Fest erwartet die Besucher bei der Operngala „Ein Fest der Stimmen“ am 10. und 19. Juli. Eine Operetten- und Schlagergala vervollständigt den Konzertreigen am 12., 17. und 26. Juli. Da kein Catering angeboten wird, sollten Konzertbesucher eigenes Essen und Trinken mitbringen. Ein Mundschutz wird nur für den Weg bis zum Platz benötigt.