Hecks neue Vision: Campingplatz und Boulderhalle für Nordhausen

Axel Heck macht keine halben Sachen: Kaum ist eine Bäckerei im Stil der 20er in die untere Etage seines Fürstenhof-Hotels eingezogen, kaum hat er einen großen Fahrradhändler ins Parkalleecenter gelockt und mit ihm Eröffnung gefeiert, da präsentiert der Nordhäuser Objektentwickler abermals ehrgeizige Pläne für seine Heimatstadt. Geht es nach Heck, dürfte die in zwei Jahren Touristen nicht nur mit seinem modischen Themenhotel locken, sondern auch mit einem Campingplatz direkt am See.

Axel Heck, hier mit Fürstenhof-Hotelchefin Diana Brehm, überrascht immer wieder mit neuen Ideen. Foto: Marco Kneise

Während er das in seinem Büro mit Blick über die Europakreuzung erzählt, fressen sich wenige Kilometer weiter südöstlich, auf einer Landzunge zwischen Sundhäuser- und Forellensee, große Bagger durch ein ehemaliges Kiessilo.

Sie machen Platz für Neues: Auf den einstigen Flächen des Zement- und Baustoffherstellers Dyckerhoff sieht der Investor im geistigen Auge einen Platz mit Parzellen für 150 bis 200 Wohnmobile von Dauer- wie Kurzzeitcampern vor sich.

Umweltbewusstes Reisen in der Region

Auch eine Zeltwiese sei geplant, erläutert Axel Heck und sagt, dass er sich auf den Spuren eines Trends bewegt: „Der Markt verschiebt sich hin zum Urlaub im eigenen Land.“ Umweltbewusstes Reisen in nicht mehr ganz so ferne Destinationen nehme eine immer größere Bedeutung ein, spricht er aus Erfahrung.

Denn als Blaupause für die Pläne in Nordhausen dient Axel Heck und seinem Projektpartner Silvio Wagner vom Bauunternehmen Waresa der Campingplatz Seeburg am Süßen See bei Halle. Den betreiben beide seit einigen Jahren gemeinsam. Und das offenbar erfolgreich: „Die Auslastung liegt bei 100 Prozent“, sagt Axel Heck zufrieden.

Auf dem ehemaligen Dyckerhoff-Gelände zwischen den Seen laufen bereits Vorarbeiten für den Campingplatz. Foto: Marco Kneise

Ähnliche Zahlen erhofft sich das Gespann sicher auch vor den Toren der Stadt. Nicht zuletzt die Taucher vom Sundhäuser See könnten dies ermöglichen. „Die kommen ja oft mit Wohnmobilen und Transportern angereist“, erzählt Heck über die Ausflügler an einen der beliebtesten Tauchseen Deutschlands. Und denen wollen Heck und Wagner auch Gastronomie bieten.

Absenkung des Geländes geplant

Dafür werde das Verwaltungsgebäude der Ferienhaussiedlung Seelano um entsprechende Räumlichkeiten und eine Rezeption ergänzt. Zudem plane man eine Absenkung des Geländes, sodass die Kellerräume freigelegt und nutzbar sind, erklärt Axel Heck, der die Hauptbauzeit im kommenden Jahr vorsieht.

Eine mögliche Eröffnung des Campingplatzes wäre demzufolge 2022 möglich. Nur wie viel Geld bis dahin in das Projekt geflossen sein wird, darüber will Heck so früh noch keine Prognosen anstellen.

Dass die Campinggäste sich in Nordhausen nicht langweilen müssen, dafür könnte indes ein Vorhaben sorgen, das in einem noch früheren Stadium ist: Denn in seinem eigenen innerstädtischen Immobilienbestand prüft der ideenreiche Geschäftsmann derzeit die Umsetzung einer Boulderhalle. Er selbst habe sich in den Klettersport ohne Seil an künstlichen oder echten Felswänden sofort verliebt.

Solche Angebote in Innenräumen seien optimal für Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage oder Firmenfeiern, und doch mangele es hier an derartigen Möglichkeiten. „So etwas brauchen wir in Nordhausen. Das ist unsere Chance“, grinst er angesichts der nächstgelegenen Kletterhallen, die sich erst in Erfurt und Göttingen finden lassen.