Heringen: Mit Nervenkitzel zum Bewegungsziel beim Aktionstag für Grundschüler

Heringens Grundschüler hatten am Montag viel Spaß am Kindersprint.

Heringen. Wie 145 Heringer Grundschüler auf spielerische Art Spaß an Bewegung haben.

Nicht gegeneinander sondern gegen sich selbst traten am Montag Vicky (im Bild) und die restlichen rund 144 Kinder der Heringer Geschwister-Scholl-Grundschule beim Kindersprint an. Die Aktion ist ein 17 Meter langer computergestützter Laufparcours, der Kindern auf spielerische Art und mit einer Portion Nervenkitzel einen Impuls für Spaß an Bewegung gibt.

Dabei lösen die Kinder selbst den Start aus, so dass sie es selbst in der Hand haben, wann es los geht. Nach einem 8,5-Meter-Sprint nach vorne, wenden die Kinder und bewältigen so schnell wie möglich einen Slalomparcours um die aufgestellten Hütchen. Und das nacheinander, mehrere Male. Denn Ziel ist es, die Koordination und Reaktion jedes mal ein Stück zu verbessern.

Veranstaltet wurde der Kindersprint-Aktionstag durch ein pädagogisch geschultes Team der Expika, die ein Bildungskonzept fördern, welches die ganzheitliche Entwicklung und Gesundheit in den Mittelpunkt stellt.

Am Ende gab es für alle Kinder eine Urkunde sowie ein sportliches Schulpaket an Preisen des ortsansässigen Rewe-Einkaufsmarktes, der zudem Gutscheine vergab.