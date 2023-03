Heringen nach der Wahl: Auf eine Tasse mit dem neuen Bürgermeister

Heringen. Wie es nach dem Wahlsieg in Heringen für Matthias Marquardt weitergeht, was seine erste Amtshandlung sein wird und welche Rolle die Politik der Linken spielen wird.

Noch sitzt Heringens frisch gewählter Bürgermeister nicht im Rathaus der Landgemeinde. Obwohl Matthias Marquardt (Linke) die nächsten Tage und Wochen ein politischer Marathon bevorsteht, muss ein Schritt nach dem anderen erfolgen. Denn noch ist Maik Schröter (CDU) amtierender Bürgermeister.

Erst am Dienstag hat der Mann, der seit Gründung der Landgemeinde die Geschicke in der Stadt an der Helme führte, seinen letzten Arbeitstag als hauptamtlicher Bürgermeister. Einen Tag später, am Mittwoch, betritt sein Nachfolger die politische Bühne in der Straße der Einheit. Angedacht ist eine ordentliche Amtsübergabe. Tags darauf wird Marquardt kommissarisch übernehmen. Vorläufig deshalb, weil der 53-jährige Heringer noch nicht vereidigt ist. Dennoch will er die Zeit nutzen. Erste Amtshandlung soll das Kennenlernen aller Beschäftigten sein. Dafür will Marquardt durch’s ganze Haus gehen, die Kindergärten der Landgemeinde und das Schloss besuchen. Jenes Streitobjekt, das mit ganz oben auf seiner politischen Agenda zur Verbesserung der Kommunikation und Transparenz steht.

Marquardt will nicht so weitermachen wie seine Vorgänger

„Ich will wissen, was wirklich in den letzten Jahren in das Schloss geflossen ist und wie die nächsten Schritte sind. Das muss das Thema meines Neustarts sein“, so das frisch gewählte Oberhaupt der Landgemeinde, der nicht so weiter machen will wie sein Vorgänger.

Dieser wird ganz offiziell am kommenden Montag zur nächsten Stadtratssitzung in der Tafelstube des Schlosses verabschiedet. Darauf folgt die Vereidigung Marquardts und die volle Packung Kommunalpolitik. Denn, wie in der Tagesordnung nachzulesen ist, schließen sich dem weitere wichtige Tagesordnungspunkte an. Unter anderem der Beschluss des diesjährigen Haushaltes, der Finanzplan für die kommenden Jahre sowie zwei Beschlussvergaben für die Sanierung des Auleber Schlosses. Darunter die für Rohbau und Aufzug.

Bürgerdialog-Reihe soll wieder aufleben

Und genau da beginnt der schwierige Teil der Kommunalpolitik. Schließlich soll wieder Geld für eines der beiden Schlösser ausgegeben werden, obwohl Marquardt im Wahlkampf betonte, diesbezüglich erst einmal alles prüfen zu wollen. Hinzu kommt, dass der neu gewählte Bürgermeister den Linken angehört, die im Stadtrat nur zwei Mitglieder hat: Tim Rosenstock und Matthias Marquardt.

Letzterer erklärt, dass es keinen Nachrücker für ihn geben wird. Um mit dem Stadtrat und vor allem den fraktionsstärksten Parteien – CDU und Bürgerbund Goldene Aue (BBGA) – dennoch zusammenzuarbeiten, ist der neue Bürgermeister jedoch optimistisch. „Ich hoffe, wenn die Wahl-Blessuren weg sind, dass wir untereinander gut arbeiten können“, so Marquardt, der schon „Signale“ von den Ortschaftsbürgermeistern und der CDU erhalten haben soll. Zudem gehe es nicht um irgendwelche Parteithemen. „Die soll man woanders machen. Wir wollen hier Heringen gestalten“, betont der künftige Chef der Landgemeinde.

Hierfür möchte der Heringer die bereits begonnene Bürgerdialog-Reihe zu aktuellen Themen beibehalten und ganz nach dem Motto „Auf eine Tasse mit dem Bürgermeister“ alle zwei Monate fortsetzen. Nächster Halt könnte Windehausen sein.