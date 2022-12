Heringer Bürgermeisterwahl: Matthias Marquardt tritt an

Heringen. Die Linken haben ihren Kandidaten gewählt – einstimmig.

Am Samstag hat die Heringer Linke einstimmig Matthias Marquardt als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Februar 2023 nominiert. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Genossinnen und Genossen, mich für dieses wichtige Amt ins Rennen zu schicken. Der Bürgermeister der Landgemeinde hat die große Chance, weite Teile des östlichen Landkreises mit den Menschen vor Ort zu gestalten“, so Marquardt.

In der Vergangenheit habe es leider viele Probleme gerade auch zwischen Verwaltungsspitze und Stadtrat gegeben. Er trete an, um „zusammenzuführen und die Kräfte zu bündeln, damit wir das Bestmögliche für unsere Landgemeinde herausholen können“. Alle fünf Ortsteile seien ihm gleichermaßen wichtig. Viele Aufgaben stünden an. Beispielhaft nannte Marquardt die Sanierung des Humboldtschen Schlosses in Auleben, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Hamma, den Hochwasserschutz in Windehausen, die Sanierung des Uthleber Freibades und kleinere Aufgaben wie eine bessere Beleuchtung auf dem Weg zum Bahnhof in Heringen.

Hannelore Haase, Vize-Kreischefin der Linken, ist voll des Lobes für den 53-Jährigen: „Matthias hat als Kreisvorsitzender in kurzer Zeit schon gezeigt, dass er nicht lange redet, sondern direkt selbst anpackt und es versteht, andere Menschen mitzunehmen.“

Marquardt, beruflich als Bankkaufmann in der Nordhäuser Kreissparkasse tätig, rückte im Mai als Kreistagsmitglied nach und ist dort nun Vizechef des Finanzausschusses. Er sei ein „Mensch der Zahlen“, das könne der Landgemeinde in der schwierigen haushalterischen Lage zugutekommen, meinte Tim Rosenstock, Vorsitzender der Linken im Heringer Stadtrat.