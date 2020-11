Hilfe für Gewerbetreibende: Wacker bietet kostenlose Werbung

Per Mail kann man sich an Wacker Nordhausen wenden - und dann hoffentlich dessen Reichweite für kostenlose Werbung nutzen.

Nordhausen. Auf der Homepage des Oberligisten Wacker Nordhausen und in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram dürfen Gewerbetreibende kostenlos Werbung schalten.

Im Albert-Kuntz-Sportpark ist der Trainingsbetrieb wieder eingestellt. Doch Fußball-Oberligist Wacker Nordhausen will auch andere von den Corona-Beschränkungen Betroffene, besonders Gewerbetreibende, unterstützen. „Stadt und Region müssen jetzt in schwierigen Zeiten zusammenhalten“, sagt Präsident Torsten Klaus.

Der Verein stellt seine Homepage, Facebook und Instagram für die Dauer des Lockdowns als kostenlose Werbeplattform zur Verfügung. Klaus denkt an Gaststätten mit Lieferservice. Man wolle alles so unbürokratisch wie möglich machen. Kontaktaufnahme per E-Mail unter: info@wacker90.de.

