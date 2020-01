Hilfe für Jugendliche, die Grenzen ausloten

Der Landkreis hat eine neue Fachkraft für den Jugendschutz. Die Diplom-Sozialwirtin Stefanie Preissler ist seit 1. Oktober 2019 im Nordhäuser Landratsamt tätig. „Meine Hauptaufgabe ist der erzieherische Jugendschutz“, berichtet sie. Ihre Arbeitsfelder sind recht breit gefächert. Die Beantwortung von Anfragen zum Arbeitsschutzgesetz und zur Gefährdungseinschätzung von Freizeitangeboten wie Paintball oder Lasertag gehören genauso zu ihrem Aufgabengebiet wie Stellungnahmen zu Theaterauftritten in Nordhausen, wo es eine aktive junge Theaterszene gibt.

„Wir versuchen, vor allem präventiv zu arbeiten. Das Aufklären, Informieren und Beraten von Eltern steht an erster Stelle“, sagt Preissler, die vorher im Eichsfeld gearbeitet hat. Sie will den Kontakt zu den Schulen intensivieren und dort auch Beratung anbieten, hat sie sich zum Ziel gesetzt. Außerdem will sie die Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern, Ordnungsbehörden und der Polizei suchen.

Wichtige Themen sind die Sucht und Mediennutzung der jungen Menschen. „Eine ganz aktuelle Umfrage des Kinderhilfswerkes bestätigt eine große Unsicherheit von Eltern, wo sich ihr Kind im Internet bewegt“, nennt Preissler ein Beispiel. „Das Jugendschutzgesetz stammt noch aus Zeiten, als es noch Videokassetten gab. Das bedarf der dringenden Reformierung“, betont die Fachkraft.

Auch mit dem Südharz-Klinikum soll eine Zusammenarbeit aufgebaut werden. „Ich denke da zum Beispiel an Jugendliche, die bei Partys über das normale Maß hinausschießen und sich plötzlich im Krankenhaus wiederfinden“, schildert sie einen möglichen Fall. Diese Jugendlichen sollen befähigt werden, der nächsten Versuchung zu widerstehen.

„Der Jugendschutz war bislang noch nicht so auf unserem Radar, wird in Zukunft aber immer wichtiger werden“, schätzt Sabine Reich vom Fachbereich Jugend im Nordhäuser Landratsamt ein.