Hochschule Nordhausen schaltet in Online-Modus

Die Nordhäuser Hochschule arbeitet derzeit komplett im Online-Modus. „Wir sind im Oktober gut ins Wintersemester gestartet“, sagt Hochschulpräsident Jörg Wagner. Er konnte 541 Studienanfänger begrüßen, 43 mehr als im Vorjahr. Die ersten zwei Wochen seien noch als Hybrid-Semester abgelaufen. Das heißt, ein Teil der Lehrveranstaltungen wurden im Präsenzmodus gefahren, der andere online.

„Dann haben wir entschieden, dass wir ab November ebenfalls in den Teil-Lockdown schalten und nur noch online lehren und arbeiten“, erklärt Wagner. Die einzige Ausnahme bildeten Labor-Praktika, bei denen eine Präsenz erforderlich sei. Er verwies auf das wirkungsvolle Corona-Schutzkonzept, das die Hochschule erarbeitet habe. Ende November werde sich die Hochschulleitung zusammensetzen und entscheiden, wie es im Dezember weitergehen wird.

Am Dienstag traf eine erfreuliche Meldung auf dem Weinberg-Campus ein. Die Nordhäuser Bildungseinrichtung ist neben Jena und Schmalkalden eine von drei Thüringer Hochschulen, die am Bund-Länder-Programm „FH Personal“ teilnehmen darf. Sie erhält ab dem kommenden Jahr bis 2026 rund 6,6 Millionen Euro für Projekte zur Rekrutierung von Professoren.

„Wir werden etwa zwei Millionen Euro bekommen“, freut sich Wagner. Er geht davon aus, dass der Zuwendungsbescheid in den nächsten Wochen in Nordhausen eintreffen wird, so dass man im Januar mit der Umsetzung starten kann.

„Mit ‘FH Personal’ werden Fachhochschulen dabei unterstützt, neue Rekrutierungs- und Qualifizierungswege für Professoren zu entwickeln und zu erproben“, teilt Stephan Krauß, Pressesprecher des Thüringer Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium, mit. Zugleich soll ihre Sichtbarkeit als Arbeitgeber für Professoren erhöht werden.

Das Konzept der Hochschule Nordhausen sehe Lehr- und Forschungstandems vor, die Neuberufene durch die schnelle Einbindung in hochschulische Strukturen und bei wissenschaftlichen Vorhaben unterstützen. Über die Vernetzung in der akademischen Community soll zugleich die Attraktivität der Hochschule als Arbeitgeber weiter erhöht werden.