Höhere Ausgaben für Radweg der Landgemeinde Heringen

Heringen. Stadtrat beschließt überplanmäßige Mehrausgaben.

Eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 114.000 Euro für den 3. Bauabschnitt des Harz-Kyffhäuser-Rennsteig-Radweg zwischen Auleben und Badra haben Heringens Stadtratsmitglieder in der vergangenen Sitzung beschlossen. Laut Stadtkämmerer macht sich diese erforderlich, weil die Baumaßnahme zwar im aktuellen Haushalt Berücksichtigung fand, jedoch nicht in der insgesamt erforderlichen Höhe. Den Ausgaben steht eine zu erwartende Förderung in Höhe von 155.470 Euro gegenüber.