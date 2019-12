Nordhausen. Bei einem Einbruch in das Jugendgäste- und Bildungshaus in Nordhausen haben Einbrecher nicht nur einen hohen Sachschaden verursacht sondern auch Technik gestohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoher Schaden nach Einbruch in Nordhäuser Jugendgäste-und Bildungshaus

Einen Schaden von mindestens 2400 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Sonntag zu Montag im Jugendgäste-und Bildungshaus in der Parkallee in Nordhausen an. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Büroräume, wo sie alles durchwühlten.

Mit Computertechnik im Wert von mehreren Tausend Euro und Lebensmitteln verschwanden der oder die Täter wieder. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.