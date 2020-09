Hüpstedt: Lebensgroße Tiere für die Sielmann-Stiftung

Holzbildhauer Heinz Günther arbeitet zusammen mit fünf anderen Künstlern derzeit an lebensgroßen Tierskulpturen für Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide im brandenburgischen Elstal her. Dazu gehören ein Wisent (Heinz Günther), ein Rothirsch (Friedhelm Schelter), ein Przewalski-Pferd (Tobias Wegerich), eine Ricke mit einem Kitz (Robby Schubert), ein Dammhirsch (Volker Selsselmann) sowie ein Wolf (Katharina Günther).

Hüpstedt. Künstlergruppe um Holzbildhauer Heinz Günther arbeitet an Wisent, Dammhirsch, Wolf und weiteren in Hüpstedt.

Heinz Günther kennt sich aus mit großen Holzskulpturen. Nicht nur der Riese auf dem Sonnenstein bei Zwinge ist nämlich aus der Hand des Hüpstedter Holzbildhauermeisters entstanden, sondern auch das gut vier Meter hohe Kreuz, das beim Papstbesuch 2011 mit auf der Bühne stand und noch heute in Etzelsbach zu sehen ist.

Einen so schweren Brocken wie aktuell, hatte er aber noch nie unter der Säge. Es handelt sich um ein 2,5 Tonnen schweres Wisent.

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 hat eine Künstlergruppe um den Holzbildhauer verschiedene Holzskulpturen für das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen bei Duderstadt erstellt. Nun wurde an einem neuen Auftrag der Heinz- Sielmann-Stiftung gearbeitet.

Das Ergebnis sind mehrere lebensgroße Tierskulpturen für Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide im brandenburgischen Elstal. Neben dem Wisent sollten ein Rothirsch, ein Dammhirsch, ein Wolf, eine Ricke mit ihrem Kitz und ein Przewalski-Pferd entstehen.

Sechs Eichenstämme werden für das Wisent gebraucht

Unterstützung für das Projekt hat Heinz Günther in befreundeten Kollegen gefunden. So kamen Volker Sesselmann aus Steinach und Friedhelm Schelter und Robby Schubert aus dem Erzgebirge. Katharina Günther und Tobias Wegerich vervollständigten das Team. Beide haben ihre Wurzeln in der Region. Auf dem Werkstattgelände des Hüpstedter Holzbildhauers ging es gemeinsam ans Werk.

Dass lebensgroße Tiere aus Holz nicht aus einem einzigen Stamm bestehen, erklärt sich von selbst. Allein für das Wisent waren sechs Eichenstämme, genauer gesagt Blöcke im Maß von 30 mal 50 Zentimeter, verleimt worden. Ebenso wurden die „Rohlinge“ für die anderen Tiere aufwendig vorbereitet. Doch dann galt es noch, die Logistik zu bewältigen.

Der übergroße und tonnenschwere Holzklotz, in dem sich ein Wisent verbarg, musste auf das Gelände in Hüpstedt gebracht werden. Mit vereinten Kräften aus dem Ort, Lkw und Radlader stand der Möchtegern-Wisent dann in der Einfahrt und wurde gewissermaßen auf Diät gesetzt. „Ich musste erst einmal ein paar Tage an ihm rumsägen, damit er leichter wird und wir ihn wieder bewegen konnten“, so Heinz Günther. Mit den anderen Tieren lief es zum Glück einfacher ab.

Obwohl er nicht so schwer ist, hatte es auch der Rothirsch zu einer stattlichen Größe gebracht. Friedhelm Schelter reichte da manchmal nicht die Holzbank, um an hohe Stellen zu gelangen. Er setzte sich stattdessen kurzerhand auf den Hirsch wie auf ein Pferd, um besser arbeiten zu können.

„Ich bin froh, wieder so fähige Kollegen für das Projekt begeistert haben zu können“, so der Holzbildhauer. Während wegen der Corona-Pandemie viele Symposien abgesagt werden mussten, komme jetzt alles gleichzeitig. „Da hat nicht jeder Zeit und ich brauchte gute Leute, die in kurzer Zeit viel leisten können.“

Echte Geweihe krönen Häuptermancher Artefakte

Eine Woche sägten, klopften und schliffen die Künstler in Hüpstedt. Die Werkstatt dort wurde quasi zum Not-Domizil, da man auf Gut Herbishagen aufgrund des Virus nicht arbeiten durfte. „Aber hier haben wir immerhin alle Technik da“, so Heinz Günther. Das Przewalski-Pferd von Tobias Wegerich entstand derweil an anderer Stelle.

Jeden Tag kamen neue Details bei den Tieren hinzu. Am Ende wurden Rot- und dem Dammhirsch natürlich noch gekrönt. Echte Geweihe wurden auf ihre Häupter gesetzt und auch Farbe durfte bei den fertigen Tieren nicht fehlen. Dank einer bestimmten Schleiftechnik bei der Ricke konnte man am Ende fast meinen, es handele sich um Fell auf ihren hölzernen Körper.

Im kommenden Jahr sollen noch weitere Tiere für die Stiftung entstehen, blickt Heinz Günther voraus. Dann werde man sich Käfern, Vögeln und vielleicht einem Wasserbüffel vornehmen, der im Gegensatz zu den Kleintieren auch wieder in Lebensgröße entstehen könnte.