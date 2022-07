Hund in Nordhausen aus heißem Auto befreit

Nordhausen. Ein Dackel war in einem überhitzten Auto in Nordhausen gefangen. Polizei und Mitarbeiter eines Tierheims schritten ein.

Am Freitagmittag eilte die Polizei einem Dackel in Nordhausen zur Hilfe. Das Tier saß in einem überhitzen Auto in der Rautenstraße fest. Vom Besitzer war laut Polizei weit und breit nichts zu sehen. Sämtliche Versuche, das Herrchen zu finden, blieben erfolglos.

Aus aller Not heraus schlugen die Polizisten eine Scheibe des Autos ein und befreiten somit den Hund. Eine alarmierte Mitarbeiterin vom Tierheim schaute sich im Anschluss den Vierbeiner genauer an.

Der Besitzer des Dackels traf noch während des Rettungseinsatzes vor Ort ein. Der Mann zeigte wenig Verständnis für das Handeln der Polizei.

