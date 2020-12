Nordhausen. Die Kulturausschuss-Chefin des Kreistages, Carola Böck, will sich dafür einsetzen, dass sich das Museum als ein außerschulischer Lernort etabliert.

IFA-Museum in Nordhausen erhält 20.000 Euro

Der Landkreis Nordhausen unterstützt in diesem Jahr das IFA-Museum mit 20.000 Euro. Landrat Matthias Jendricke (SPD), der Erste Beigeordnete Stefan Nüßle (CDU) und Carola Böck (CDU), Vorsitzende des Kulturausschusses des Kreistages übergaben dem Trägerverein des Museums symbolisch die Fördersumme. „Wir wollen damit einen Beitrag zum Erhalt des IFA-Museums leisten, das nur aufgrund des außerordentlichen Engagements von hiesigen Unternehmern und ehrenamtlich Aktiven, zumeist ehemaligen IFA-Mitarbeitern aufgebaut und nun stetig unterhalten und betrieben wird“, erklärt der Landrat.

Der Kulturausschuss hatte sich in der Debatte um den diesjährigen Haushalt im Kreistag dafür ausgesprochen, das IFA-Museum finanziell zu unterstützen. Die Kreistagsmitglieder haben mit dem Jahresetat für 2020 auch diesen Zuschuss beschlossen. „Das IFA-Museum hat sich zu einem festen Bestandteil der Museumslandschaft in Nordhausen entwickelt“, betont Carola Böck. „Dieses bisher fast ausschließlich ehrenamtlich getragene Engagement bedarf einer verlässlichen Finanzierungsgrundlage.“

Seit 2011 können Besucher im ehemaligen IFA-Kulturhaus in der Ausstellung mit historischen Motorlokomotiven, Traktoren und Motoren mehr über den Nordhäuser Fahrzeugbau erfahren, die die Industriegeschichte der Stadt nachhaltig geprägt hat. 90 Prozent der Gäste kommen heute nicht mehr aus dem Landkreis Nordhausen, sondern aus allen Teilen der Republik, berichtet Hans Georg Franke, Vorsitzender des Vereins „IFA-Museum Nordhausen am Harz“, in dem sich mehr als 120 Mitglieder engagieren. Franke betont, dass es eine langfristige Lösung brauche, um das IFA-Museum auch perspektivisch zu sichern.

Um die Schulen noch stärker als bislang einzubinden, regt Carola Böck an, das IFA-Museum als außerschulischen Lernort zu etablieren. Dafür werde sie sich beim Schulamt einsetzen, denn auch im Sinne der beruflichen Orientierung könne ein Besuch der technischen Ausstellung des IFA-Museums hilfreich sein.