IFA-Museum in Nordhausen zeigtSonderausstellung zum Volksaufstand 1953

Nordhausen. Volksaufstand in der DDR jährt sich zum 70. Mal. Sonderausstellung im Nordhäuser IFA-Museum erinnert in Ausstellung an den Tag, an dem das Fass übergelaufen war.

Dem Volksaufstand in der DDR vom Juni 1953 widmet sich die neue Sonderausstellung im IFA-Museum. Zur Eröffnung erinnerte sich Nordhausens ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Rinke (SPD), wie sie den 17. und 18. Juni vor 70 Jahren als 6-jähriges Kind erlebte. Die Präsentation, die noch bis Ende September gezeigt wird, besteht aus zwei Teilen. Der eine beschäftigt sich mit den Ereignissen in der gesamten DDR, bei denen damals in mehr als 700 Städten und Gemeinden über eine Million Menschen auf die Straße gingen. Der zweite Teil beschreibt die Vorgeschichte, die Ereignisse und die Folgen in der Stadt und im Landkreis Nordhausen. Zu sehen ist Ausstellung dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr.