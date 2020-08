Kontrolle des Ilfelder Hufhauses durch Polizei gefordert

In den vergangenen beiden Jahren kam es im Südharz zu 99 politisch motivierten Straftaten von Rechtsextremisten. Dies geht aus Antworten der Thüringer Landesregierung auf zwei Anfragen der Linken hervor.

Zudem hätten allein im Vorjahr fünf Veranstaltungen der „Artgemeinschaft Germanische-Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung“ in Ilfeld stattgefunden, erklärt Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss in einer Pressemitteilung. Der Verein sei eine völkische-neonazistische Gruppierung, die rassistisch, revisionistisch und antisemitisch auftrete und bei der auch Sicherheitsbehörden keinerlei Zweifel an ihren verfassungsfeindlichen Bestrebungen hätten. „Ihr Anführer ist Jens Bauer, ehemals Magdeburger NPD-Chef, der dem verurteilten NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben nach dessen Haftentlassung Unterschlupf gewährte“, so König-Preuss.

Vier der fünf Veranstaltungen der „Artgemeinschaft“ in Ilfeld hätten eine untere dreistellige Besucherzahl gehabt. Das Innenministerium erklärte, dass die Veranstaltungen nicht mit polizeilichen Maßnahmen begleitet wurden. Straftaten beziehungsweise Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit den Veranstaltungen der „Artgemeinschaft“ seien polizeilich nicht bekannt worden. König-Preuss kritisiert dies scharf: „Straftaten und Ordnungswidrigkeiten können natürlich nicht bekannt werden, wenn es keine polizeilichen Maßnahmen vor Ort gibt und nicht hingeschaut wird.“ In Themar und bei anderen großen Veranstaltungen der Thüringer Neonazi-Szene seien erst durch professionelle Polizeikontrollen viele Verstöße festgestellt worden.