In der Landgemeinde Bleicherode steht eine Wahl an: Krajaer stimmen über Ortschef ab

Kraja. Ulf Sauer, Ortschaftsbürgermeister von Kraja, stellt sich zur Wiederwahl in seinem Heimatdorf am Rand des Landkreises Nordhausen.

In Kraja wird am 4. Juni der Ortschaftsbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Ulf Sauer (parteilos) stellt sich dabei ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Seit 2017 führt Sauer die Geschicke seines Heimatortes. Eine neuerliche Amtszeit würde allerdings bereits in einem Jahr enden. Grund für diese Besonderheit ist die angestrebte Vereinheitlichung innerhalb der Landgemeinde Bleicherode: In allen Ortschaften sollen 2024 die Bürgermeister neu gewählt werden.