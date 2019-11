Nordhausen. Am 25. November ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Eine Gesprächsrunde ist in Nordhausen geplant.

In Nordhausen wehen blaue Fahnen gegen Gewalt

Die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Nordhausen laden am 25. November zu einer Gesprächsrunde zum Thema „Nein zu Gewalt an Frauen“ an. Ab 17 Uhr sind alle Interessierten im Weltladen in der Barfüßerstraße willkommen. Dem voran geht ein Vortrag zu weiblicher Genitalverstümmelung. Um an diesem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ein Zeichen zu setzen, werden auch in Nordhausen blaue Fahnen von Terre des Femmes wehen, kündigte Stefani Müller von der Nordhäuser Stadtverwaltung an.