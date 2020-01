In Werther gibt es nach Glockenlärm nun Unmut über Stille

Vor mehr als einem Jahr hatte es Kleinwerther in die überregionalen Schlagzeilen geschafft: wegen einer zu lauten Uhrenschlagglocke in der Kirche. Aktuell stört viele Menschen im Dorf, dass die große Glocke im Turm oft kaum hörbar ist. „Bei schlechtem Wetter mit Wind und Regen hört man sie nur, wenn man sich konzentriert“, fasst Gemeindekirchenratsmitglied Hans-Walter Fickert die Schilderungen zusammen.

Es wundert ihn nicht: Zwar hat St. Philippus seit Oktober 2018 – nach 15-jähriger Spendensammlung – wieder eine wunderbare, 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke. Doch verschwand sie kurz darauf hinter einem Bretterverschlag. Der macht den im oberen Teil schon sanierten Turm ziemlich unansehnlich – und er lässt den Glockenklang kaum nach draußen dringen. Seit Jahrzehnten schon sind die Turmfenster vernagelt, sagt Sandra Zornemann, die Gemeindekirchenratsvorsitzende. Als Wetterschutz für die Glockenstube.

Doch es gibt eine Alternative: Schallläden. Diese Holzkonstruktionen halten nicht nur den Regen ab, sie verbessern sogar die Klangabstrahlung: Sind sie richtig für den Turm und das Geläut konzipiert, werden die Glocken auch in der Ferne noch gut gehört, erklingen sie in der Nähe gedämpft.

40.000 Euro kosten die ersehnten Schallläden

Die Kirchengemeinde will an allen vier Turmseiten solche Schallläden einbauen lassen. Dafür braucht sie rund 40.000 Euro. „Von unten sieht man die Größe der Fenster nicht: Die an der Nord- und Ostseite sind 3,80 Meter hoch und 2,10 Meter breit, die im Süden und Westen gar vier Meter hoch und 2,70 Meter breit“, liest Fickert aus den Bauakten.

Eine erste Erbensuppenaktion von Manfred Handke und seinen Mitstreitern hat bereits 500 Euro eingebracht. Die Gemeinde hofft auf weitere Spenden: „Sicher werden wir auch kleine Konzerte organisieren, um unseren Eigenanteil aufzubringen“, blickt Sandra Zornemann voraus. Sich um Geld bemühen will sie auch bei Stiftungen, beim Landesamt für Denkmalpflege und beim Südharzer Kirchenkreis.

Die nachts zu laute Uhrenschlagglocke übrigens schweigt inzwischen, seitdem eine Nachtabschaltung eingebaut wurde. Die nötigen 2000 Euro hatte ein privater Spender aufgebracht: „Er hatte sich aber nicht über den Glockenklang geärgert“, betont Zornemann.

Während das sakrale Läuten – etwa bei Beerdigungen, Hochzeiten und kirchlichen Feiertagen – durch die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit geschützt ist, besteht für die Uhrenschlagglocke als „weltliches Geläut“ dieser rechtliche Schutz nicht. Richtwerte der TA Lärm sind maßgebend, die für Kern-, Dorf- und Mischgebiete maximal 45 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr erlauben. Kurzzeitige Überschreitungen sind um maximal 20 Dezibel möglich – die Uhrenschlagglocke von Kleinwerther aber ist mit 68 Dezibel zu laut.

Der Turm der St.-Philippus-Kirche wird seit 2017 saniert: Mehr als 200.000 Euro flossen bereits, hinzu kamen die knapp 40.000 Euro für die neue Glocke und die Sanierung der Glockenstube. Nächstes – wenn auch nicht letztes – Projekt sollen die Schallläden sein.

Die Kirche hat ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse eingerichtet: Ev. Kirchenkreis Suedharz, IBAN: 97820540520031010090; BIC: HELADEF1NOR; Verwendungszweck: Kirche RT30 Schallläden