„In zehn Jahren sieht Bleicherode völlig anders aus“

Hauptstraße 66 am Zierbrunnenplatz: Ein potenter Investor fehlt, der Wunsch auf dem Banner am Haus „Dieses Haus will leben“ ist seit fast fünf Jahren ungehört. Hauptstraße 3: Der vor Jahren schon nötige Abriss lässt auf sich warten. Der Gebäudekomplex zwischen Haupt-, Weber- und Mauerstraße: nur auf Plänen eine Jugendfachwerkstatt.

Die dicken Bretter sind schwerer zu bohren, als dies Frank Rostek (CDU), Bleicherodes Stadtchef, noch vor Jahren erhofft hatte. Und doch denkt er in puncto Altstadtrettung und Stadtentwicklung nicht ans Verzagen – im Gegenteil: Wieder wartet er mit Visionen auf. Vor Senioren erklärte er Ende vorigen Jahres, in zehn Jahren werde Bleicherode „völlig anders aussehen“.

Wie also stellt er sich die Stadt 2029 vor? „20 Prozent Leerstand und 40 Prozent Teilleerstand in der Bleicheröder Altstadt werden Geschichte sein. Das Fachwerk wird eine größere Rolle spielen, mit Andreas Meyer haben wir ja nun einen Vermarktungsprofi im Rathaus“, antwortet Rostek. Über den Verein Deutsche Fachwerkstädte und dessen Teilnahme an Tourismusmessen geschehe dann eine Vermarktung deutschlandweit und international. Mehr noch: „In zehn Jahren sollte Bleicherode auch ein der Stadt angemessenes, niveauvolles Hotel haben, neben vielen Pensionen und Fremdenzimmern, unter anderem im Kulturhaus. Über einen Wohnmobilstellplatz werden wir demnächst schon im Tourismusausschuss reden.“

Baustart für Rathaus-Außenstelle für dieses Jahr erhofft

So vieles noch unerledigt ist, getan hat sich manches: Nach zwischenzeitlichem Baustopp über mehrere Monate wird der Möbelkonsum am Zierbrunnenplatz dieses Jahr fertig saniert. In der Hauptstraße nehmen sich die beiden Urbacher Bauunternehmer Alexandra Lange und Nick König der Gebäude Nr. 24 und 137 an.

Hauptstraße 109/110 wiederum hat die Kommune nach bereits erfolgter Sicherung im Jahr 2017 zu ihrem eigenen Projekt erklärt, dafür sogar die Sanierung des historischen Rathauses verschoben: Hier soll Haus III der Stadtverwaltung entstehen: für Büros und Archivräume, für die Touristinformation und das Standesamt samt Trausaal. „Im Laufe des zweiten Quartals wollen wir hierfür einen Planer auswählen“, beschreibt Rostek die Zeitschiene.

Finden sich auf die darauf folgende Ausschreibung der Bauleistungen Firmen, könnte noch dieses Jahr Baustart sein. 24 bis 30 Monate werde es dauern, bis aus den unscheinbaren Gebäuden ein Hingucker dank Kombination von historischem Fachwerk und modernen Glasflächen geworden ist, schätzt Rostek. Er rechnet mit zwei Millionen Euro Gesamtkosten, Fördermittel habe das Land in Aussicht gestellt.

Im diesjährigen Haushalt sind für Haus III der Stadtverwaltung 800.000 Euro eingeplant, im nächsten Jahr dann soll mit einer Million Euro das Gros ausgegeben werden, 2022 folgen für eine Viertelmillion Euro Restarbeiten.

Gelingt es, Städtebaufördermittel zu akquirieren, sollen diese prioritär in Hauptstraße 130, um das das benachbarte Ensemble der Alten Kanzlei erweitert werden könnte. „Auch die Sanierung von Hauptstraße 24 würden wir versuchen zu unterstützen“, sagt Rostek. Eventuell könne man auch noch den Eigentümern des Möbelkonsums bei der Fassadensanierung helfen.

Rostek favorisiert Abriss am Zierbrunnenplatz

Was den Rückbau angeht, bleibt der Abriss von Hauptstraße 3 ein Thema: „Wir sind in den Endverhandlungen mit der Landesfinanzdirektion. Ich hoffe, dass dieses Thema Ende 2020 Geschichte ist.“ Für den Zierbrunnenplatz favorisiert Bleicherodes Stadtchef den Abriss des Plattenbaus Löwentorstraße 1 bis 1c und einen „Ersatzneubau, der sich am Altbestand orientiert“. So könnte ein direkter Weg zwischen Bleichpark und Zierbrunnenplatz geschaffen werden. In Folge sieht Rostek das Areal um die Untermühle als „Erlebnisbereich“.

Die Vision der Jugendfachwerkstatt ist gleichfalls nicht ad acta gelegt. Wobei mit der Thüringer Energie und dem Nordhäuser Verein für Regionalentwicklung zwei neue Partner denkbar sind: Letzterer erwäge einen Einzug in Hauptstraße 100. Die Nordhäuser Hochschule als ein Vereinsmitglied könne ihr Know-how in Sachen regenerative Energietechnik und urbaner Stadtumbau einbringen. Die Idee einer autarken Energieversorgung des Gebäudekomplexes steht. „Ziel ist, ihn bis 2025 zu beleben“, sagt Rostek.

In Hauptstraße 95 betreibt das Jugendsozialwerk bereits eine Wohngruppe. Geplant ist, dass in der Jugendfachwerkstatt Jugendliche zu Handwerkern ausgebildet werden, dabei die Scheune wie auch die Nachbarhäuser herrichten. Auch die gegenüberliegende Brache Hauptstraße 101 hätte Frank Rostek gern in das Projekt eingebunden, doch gibt es unterschiedliche Kaufpreisvorstellungen.

Ob rund um den historischen Zinsturm ein Baugebiet für etwa ein halbes Dutzend Einfamilienhäuser ausgewiesen wird, ist nach wie vor ungewiss. Das Areal ist in Privathand und außerdem im Außenbereich; einen Bebauungsplan vom Land genehmigt zu bekommen, entsprechend schwer. „Wenn wir den Zinsturm als Teil der historischen Stadtmauer in den nächsten fünf Jahren nicht retten, ist er verloren“, beschreibt Rostek den Zeitdruck.

Das neue Wohngebiet bei den früheren Harzer Stielwerken unterdessen füllt sich weiter. 60 Prozent der Flächen seien vermarktet, so dass sich die Stadt nun daran machen müsse, den angedachten Kinderspielplatz zu bauen. „Zeitnah“ soll das geschehen.