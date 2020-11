Informationen zum Lehrerberuf

Wer sich mit dem Gedanken trägt, Lehrer zu werden, erfährt mehr über diesen Beruf und das nötige Studium in einem Experten-Chat am 25. November. Wie die Nordhäuser Arbeitsagentur informierte, können sich Interessierte ab 16 Uhr unter http://chat.abi.de einloggen und ihre Fragen direkt im Chatraum stellen. Bis 17.30 Uhr ist Zeit dafür. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch vorab können Fragen geschickt werden, und zwar via E-Mail an: abi-redaktion@meramo.de. Die Antworten finden sich dann im Chatprotokoll auf dem „abi>>Portal“.