Ingenieure aus Nordhausen entwickeln Technik für die Raumfahrt

Helge Maday, Geschäftsführer der Nordhäuser Elektronikfirma IMG, präsentiert den von IMG entwickelten „Transfusio-Therm 2000", eine Art Mikrowelle zur Aufbereitung von Blutkonserven, die in Krankenhäusern zum Einsatz kommt.

Nordhausen. Die Firma IMG liegt bei den Innovationen deutschlandweit vorn. Partner sind unter anderem Airbus und Siemens.

Ohne Elektronik geht heute nichts mehr. Sie sorgt für den reibungslosen Ablauf vieler Dinge in allen Lebensbereichen der modernen Welt. Ein Unternehmen aus Nordhausen hat sich zum Ziel gesetzt, mit vielen Innovationen hier treibende Kraft zu sein.

Die IMG Electronic & Power Systems GmbH ist ein unabhängiger Technologiedienstleister, der in verschiedenen Elektronikbereichen tätig ist.

„Unser Motto lautet hohe Komplexität bei kleinen Stückzahlen. Damit haben wir unsere Marktnische gefunden“, beschreibt IMG-Geschäftsführer Helge Maday das Erfolgsgeheimnis der Nordhäuser Ingenieure. Diese sind in drei Geschäftsfeldern tätig: Entwicklung, Prüfdienstleistungen und der Elektronik- und Gerätefertigung.

Der Combino Duo bei seiner Einweihung im Jahr 2004. Die IMG-Ingenieure haben dessen Hybrid-Antrieb entwickelt. Foto: Wolfgang Hasselbach / Archiv

Steuerungstechnik kommt in Drohnen zum Einsatz

Einen Namen gemacht hat sich IMG bereits im Jahr 2004, als deren Ingenieure den Hybrid-Antrieb mit Elektro- und Dieselmotor für den Combino Duo entwickelten. Drei dieser Straßenbahnen sind auf der Linie 10 zwischen Nordhausen und Ilfeld unterwegs, eine einmalige Lösung in ganz Deutschland.

In der Gerätefertigung im ehemaligen IFA-Gelände werden analoge Spezialtelefone und Datenfunkmodule hergestellt. „Denn bei einem Stromausfall funktioniert die digitale Technik nicht. Dann muss auf analoge Technik zurückgegriffen werden“, erklärt Maday. Beispiele sind feuchtigkeits- und wärmeresistente Wandtelefone in Sauna- und Spa-Bereichen sowie Notruftelefone in Rettungsleitstellen und beim Katastrophenschutz.

Analoge Funktechnik kommt heute auch noch in der Verkehrstechnik zum Einsatz, etwa bei der Steuerung von Ampelanlagen oder in Unterführungen sowie beim Stellen von Bahnweichen. Elektronikentwicklungen von IMG stecken aber auch in Anzeigetafeln auf Bahnhöfen oder Straßenbahnhaltestellen.

Spannende Entwicklungen gibt es auch in der Medizintechnik. „Wir haben eine Art Mikrowelle für die Aufbereitung von Blutkonserven entwickelt und fertigen den Transfusio-Therm 2000 in kleinen Stückzahlen für die Nutzung in Krankenhäusern“, sagt Maday. Ein zweites Projekt betrifft die Antriebs- und Steuerungseinheit für einen automatisch geführten OP-Tisch.

Und auch moderne Drohnentechnik wird von IMG konzipiert. „Hierbei geht es um die automatische Steuerung von drei unabhängigen Autopiloten mit permanenter Positions- und Lageüberwachung sowie Kommunikation mit der Bodenstation“, führt Maday aus.

Der absolute Clou ist aber die Entwicklung eines Messgerätes in der Raumfahrttechnik, das die umfassenden Tests von Triebwerkstypen überwacht und bei der NASA in den USA zum Einsatz kommt. „Dieses Gerät ist bei extremer Kälte und Schwerelosigkeit einsatzfähig“, sagt der Geschäftsführer.

„Ich darf aber über viele Projekte gar nicht berichten, weil sie der Geheimhaltung unterliegen“, verweist der Nordhäuser über manchen Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen. „Was ich aber sagen kann, dass weltweit tätige Konzerne wie Siemens oder Airbus zu unseren Kunden zählen“, so Maday. Oder auch die Nordhäuser Hochschule, mit der IMG bei manchen Projekten zusammenarbeitet.