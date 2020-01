Junge Rebellen protestieren in Nordhausen gegen Tierquälerei

In der Nacht zum Sonntag setzte die Nordhäuser Gruppe von „Extinction Rebellion“ ein Zeichen gegen Tierquälerei und ammoniakverseuchte Atemluft. Zahlreiche Statuen wie zum Beispiel der Roland oder der Meerpferdchenbrunnen wurden mit Nachrichten versehen. Die Rebellen wollen damit auf die aus ihrer Sicht unethischen Praktiken des Schweinezuchtbetriebs Van Asten in Nordhausen aufmerksam machen.

„Billigfleisch, Massenproduktion und schnelles Geld prägen die Praktiken von Betrieben wie Van Asten. Dort wird unfassbares Tierleid in Kauf genommen“, meint eine Rebellin in der Presseerklärung der Organisation. Mit Van Asten habe sich in Nordhausen ein Schweinezuchtbetrieb niedergelassen, dessen Praktiken längst überholt und mit modernen ethischen und tierrechtlichen Normen nicht zu vereinen seien.

„Dort leben 60.000 Tiere auf engsten Raum, während unweit davon etwa 41.000 Menschen 111.000 Quadratmeter zur Verfügung haben“, beklagt ein anderer Rebell. „Es wird Zeit, dass wir Menschen begreifen, wozu wir im Stande sind, und dass eine solche Behandlung von Lebewesen fern jeglicher humanistischer Werte liegt. Diese offensichtliche Quälerei muss schnellstens ein Ende haben“, darin sind sich die Rebellen einig.

„Wir halten die Tierschutzhaltungsbedingungen ein, wie sie vom Gesetzgeber vorgegeben sind“, sagt Monique van Asten, Geschäftsführerin der Van Asten-Group, zu den Vorwürfen. „Es ist uns nicht klar, welche Haltungsformen Extinction Rebellion anstrebt. Wenn uns diese Gruppe bei der Umsetzung und Finanzierung alternativer Haltungsformen hilft, sind wir gerne bereit, mit ihnen ihre Ideale umzusetzen“, führt sie aus.

Aktuell sei nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung bereit, die Mehrkosten für alternative Haltungsformen zu bezahlen. „Wir hoffen, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Wir arbeiten bereits in der Praxis mit alternativen Haltungsformen und nehmen an der Initiative Tierwohl teil, wo ein Teil der Mehrkosten vergütet wird“, betont van Asten.

Extinction Rebellion (XR) ist eine junge Bewegung, die 2019 in London entstand und sich von dort aus weltweit entfaltet. So ist die Bewegung mittlerweile in 72 Ländern auf sechs Kontinenten verbreitet. In Deutschland haben sich bereits über 120 Ortsgruppen gegründet.