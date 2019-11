Justitia ächzt, wir warten

Es mutet schon seltsam an: Da berichtet man am gleichen Tag über den Nordhäuser Adventsschmuck, der gestern angebracht wurde, und über die Weihnachtstage im vorigen Jahr, als in Nordhausen ein älteres Ehepaar gewaltsam zu Tode kam. Das wirkt zynisch, so ist aber das Zeitungmachen: Da liegen Freud und Leid manchmal nur wenige Zeilen nebeneinander.

Die Nachbarschaft der Meldungen ist auch nicht, was stört: Vielmehr ist es, dass die beiden Berichte zeitgleich überhaupt möglich sind. Der Doppelmord ist beinahe ein Jahr her. Und noch immer ist er ohne Urteil vor Gericht. Kein Einzelfall, wie ein Blick in die Zahlen offenbart: Die Dauer von Strafverfahren an Gerichten steigt – vor allem an ostdeutschen. Während 2012 ein Landgerichtsprozess im Schnitt nur 7,3 Monate dauerte, waren es vor zwei Jahren bereits 8,7 Monate. Die Justiz ächzt. Angesichts dessen kann man nur hoffen, dass das Justizministerium seine Vorhersagen wahr macht, mehr Richter einzustellen und nach Thüringen zu locken. Zwar verjährt Mord zwar nicht, jeder findige Betrüger und Schläger könnte sich aber ins Fäustchen lachen, wenn sein Verfahren aus Zeitgründen fallengelassen wird. Dem Glauben in die Politik und dem Sicherheitsempfinden würde auch das wieder einen schweren Schlag verpassen.