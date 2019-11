Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karat begeistert das Publikum im Theater

Dem 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November widmet die Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH momentan eine ganze Woche mit diversen Veranstaltungen. Eine, die bereits im Vorfeld lange ausverkauft war, fand am Dienstagabend im Theater statt. Dort stand die bekannte Band Karat auf der Bühne und begeisterte mit ihrem Konzert das Publikum. Ein Hit durfte dabei natürlich nicht fehlen: „Über sieben Brücken musst du gehen“, der in Ost und West gleichermaßen bekannt ist. Karat gründete sich 1975 in Berlin und gehörte zu den erfolgreichsten Bands in der DDR, die mit deutschsprachiger Rockmusik erfolgreich ist. Die Besetzung variierte. Derzeit gehören zu Karat neben Sänger Claudius Dreilich (Foto) noch Bernd Römer (Gitarre), Christian Liebig (Bass), Michael Schwandt (Schlagzeug) und Martin Becker (Keyboard).Foto: Christoph Keil