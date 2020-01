Bleicherode. Die Prinzenproklamation in Bleicherode eröffnete am Samstagabend den Reigen karnevalistischer Festveranstaltungen im Südharz.

Karneval in Bleicherode: Narren schlafen auf der Bühne

Es ist kurz nach halb zwölf – Zeit, ins Bett zu gehen. Das ist selbst bei den eingefleischten Karnevalisten in Bleicherode so. Also treten Bianca Kruschwitz und Michael Schmelz im Nachthemd auf die Bühne, um sich in die rote Karobettwäsche einzukuscheln.

Natürlich wird nicht geschlafen, warten sie als Eheleute Otto & Elli vielmehr mit den schönsten „Komplimenten“einander auf à la: „Weißt du noch, wann du das letzte Mal so richtig deinen Arm um mich gelegt hast? – Ja, vor acht Jahren. Da hat mein Arm auch schon nicht gereicht.“ Hellwach und hellauf begeistert johlt das Publikum, lacht es Tränen. Ohne Zweifel: Ohne die beiden wäre der Bleicheröder nicht der Bleicheröder Karneval. Und das gilt für viele der Auftretenden: Keiner kann so unschuldig wie der Biker Klaus Klaschewski die zotigsten Witze erzählen. Die wunderbare Ellricher Live-Band „Prestige“ weiß sofort ein „Ei-jei-jei“ einzuschieben. Die Noten-Chaoten, Torsten Becker und Wolfgang Haase, heben das Niveau mit ihrer zweistimmigen Sangeskunst. BCC-Präsident Andreas Weigel, in der Bütt der Garant für Humor vom Feinsten, nimmt sich dieses Mal Wilhelm Buschs Übeltäter Max & Moritz vor, macht sie zu Consultern Mäx & Morris. Ingrid Becker, ein weiteres „Urgestein“, offenbart beim Sologesang eine Freude am großen Auftritt, die einfach mitreißt. Ihr Mann Detlef steht seit Jahren als „Michel“ in der Bütt, lässt die Kommunalpolitik dieses Jahr allerdings links liegen. Stattdessen nimmt er sich das Bildungssystem vor: „Damals gingen wir bis Samstag in die Schule, heute ist nur bis Donnerstag Unterricht, Freitag ist Frei-day.“ Dabei, fügt er an, sollte Freitag Schwimmunterricht sein, „damit die Kinder fit sind, wenn der Meeresspiegel steigt“. Parteien und Bundespolitiker bekommen ihr Fett weg, und schließlich konstatiert Michel: „Nur noch einer steht geschlossen hinter Merkel: der Berliner Flughafen.“ Prinzenproklamation des Bleicheröder Karneval Club Prinzenproklamation des Bleicheröder Karneval Club Der Bleicheröder Karneval Club BCC feiert Prinzenproklamation im Kulturhaus. Das neue Prinzenpaar ist Mandy I. und Christian I. Foto: Kristin Müller Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Prinzenproklamation des Bleicheröder Karneval Club Der Bleicheröder Karneval Club BCC feiert Prinzenproklamation im Kulturhaus. Das neue Prinzenpaar ist Mandy I. und Christian I. Foto: Kristin Müller Stimmen Sie ab 0 Bewertungen Also ab nach Las Vegas mit dem Damenballett. Oder mit den Funken nach Mexiko. Das Teenieballett wiederum lässt den brasilianischen Samba hochleben. Nicht zu vergessen der klassische Gardetanz der Juniorengarde und der Funkentanz als Einstimmung auf den wichtigsten Teil des Abends: die Prinzenproklamation: Mandy Herok und Christian Heise sind das diesjährige Prinzenpaar als Mandy I. und Christian der I., haben bei der ersten Festsitzung der 67. Saison auch gleich einige Orden zu verleihen. Etwa an die Präsidenten befreundeter Vereine aus Ellrich, Pöhlde, Lipprechterode. Letzterer merkt augenzwinkernd an, dass man ja das 33-Jährige feiere – gemeinsam wäre es das 100. „Aber wir wollen noch ein bisschen selbstständig bleiben“, erinnert Jörg Kirchner an das Nein seines Dorfes zur Landgemeinde. BCC-Präsident Andreas Weigel lacht: Sein Controller Rostek werde nachrechnen: „Beim 111. seid ihr dabei!“ Allein die Kalistädter bringen ein mehr als fünfstündiges Programm auf die Bühne: ein bunter Mix aus Tanz und Gesang, Comedy und Kabarett. Der Saal lacht, staunt, schunkelt – und kreischt und pfeift beim heimlichen Höhepunkt: dem Auftritt des Männerballetts. Die Geschichte vom „König der Löwen“ erzählen die jungen Kerle in einer fünfminütigen Tanzchoreographie, die humorvoller, dynamischer und kraftvoller kaum sein könnte. Es lohnte sich, nicht mit Elli & Otto schon vor Mitternacht zu Bett zu gehen.