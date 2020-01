Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karneval startet in Lipprechterode

Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Prinzenpaares startet auch Lipprechterode am kommenden Samstag, dem 1. Februar, in die neue Karnevalssaison. Beginn dieser wie auch der folgenden Abendveranstaltungen am 8., 15. und 22. Februar ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die Kapelle ,,Stormfrei“ will für die passende Stimmung sorgen – und natürlich am späteren Abend auch für Musik zum Tanzen. Der Jugendkarneval mit „Hiddenlight“ ist am 7. Februar ab 21 Uhr, Kinderkarneval ist bereits am 2. Februar ab 15 Uhr.